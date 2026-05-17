Gruber Zsombor nem tudja felfogni, hogy csak második lett a Ferencváros

LABDARÚGÓ NB I

33. (UTOLSÓ) FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 3–0 (3–0)

Budapest, Groupama Aréna, 13 157 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Akpe (58. – öngól), Yusuf (83.), Zachariassen (90+2.)



HIÁBA A FÖLÉNYES GYŐZELEM a ZTE ellen (3–0), csalódott ferencvárosiak jöttek ki egymás után a hazai öltözőből a Groupama Arénában. A lapunk által a mérkőzés legjobbjának megválasztott Kristoffer Zachariassen készségesen válaszolt az újságírók kérdésére, de láthatóan nem volt jókedve…



„Nem jó érzés ezüstérmesnek lenni, a Ferencvárosban csak a győzelem elfogadható, mindig ez a cél – mondta a vegyes zónában a norvég légiós. – Összességében az ETO remek munkát végzett, sajnos kétszer legyőzött minket a bajnokságban, megérdemli az aranyérmet, gratulálunk neki. Nagyon csalódott vagyok, túl sok pontot veszítettünk hazai pályán, ami nem fért bele. Nem akarjuk még egyszer átélni ezt az érzést, a következő idényben fejlődnünk kell, ki kell javítani a hibákat, és vissza kell hódítanunk a bajnoki trónt. Tudjuk jól, a szurkolóinknak ugyanúgy fáj, mint nekünk, de örömet akarunk szerezni nekik. Európában jól szerepeltünk, megnyertük a Magyar Kupát, de csak akkor beszélhetnénk jó idényről, ha miénk a bajnoki arany. A Ferencvárosnak mindig mindent meg kell nyernie.”



Gruber Zsombor sem repesett az örömtől, pedig kilenc-kilenc gólt és gólpasszt jegyzett az NB I-ben.



„Nagyon csalódottak vagyunk, de nem most kellett volna megnyerni a bajnokságot… – mondta a 21 éves támadó. – A Fradi sorozatban hétszer lett első, sajnos nyolcadszor nem jött össze. Túl sok pontot veszítettünk hazai pályán, az őszi szezonban négyszer is kikaptunk, az ETO pedig jó idényt futott. Való igaz, Varga Barnabás és Tóth Alex személyében két fontos játékos távozott a télen, de nem ez döntött – bárhol találhattunk volna még két pontot… Például a ZTE ellen idegenben vezettünk, de hamar emberhátrányba kerültünk és kikaptunk. Illetve ott van a DVTK és az MTK elleni döntetlen is, és még sorolhatnám. Ami az egyéni teljesítményemet illeti, ez volt az első teljes NB I-es idényem, jók a mutatóim, de van bennem hiányérzet, a következő évadban jobb akarok lenni, legalább tíz gólt és tíz gólpasszt elérve. A kupagyőzelemnek örülök, de még nem tudom felfogni, hogy csak másodikok lettünk a bajnokságban. Egy darabig most nem nézegetem a telefonomat, mert csak azt dobálnák fel a közösségi oldalak, hogy az ETO lett a bajnok… Robbie Keane jövője? Szerződése van a klubbal, de a sportban bármi lehet, ha adott esetben jön egy jobb lehetőség. Nekünk annyit mondott, hogy élvezzük a szünetet, a válogatottaknak pedig sok sikert kívánt.”



A meccsen megsérülő Skribek Alen sántikálva, bekötött lábbal jött ki az öltözőből, lapunk egyből a hogyléte felől érdeklődött.



„Nem vagyok jól… – mondta a zalaiak támadója, aki pályafutása legeredményesebb idényén van túl, tíz gólt és öt gólpasszt jegyzett az NB I-ben. – Valaki rálépett a lábfejemre, eléggé bedagadt, alig tudok lépni. Egyelőre annyit tudok, hogy nem tört el. Ami a mérkőzést illeti, a szünetre három góllal kellett volna vezetnünk, sok helyzetünk volt, addigra kis túlzással eldönthettük volna a meccset. Sajnos nem sikerült, a Ferencváros feljavult a fordulás után, mi pedig visszaestünk, talán néhányan már nyaraltak… Még így is nyíltak további lehetőségeink, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. Összességében szép volt ez az idény, a bajnokság elején még utolsók is voltunk, végül a dobogóért harcoltunk és kupadöntőt játszottunk, erre büszkék lehetünk. Örülök, hogy jó évadom volt, ez a tulajdonosi kör és Nuno Campos vezetőedző bizalmának köszönhető elsősorban. Remélem, jövőre még ennél is szebb pillanatok várnak ránk. Az ETO bajnoki címe? Csapatként jobb volt, mint a Ferencváros.”

A szombati mérkőzés után a zalai légiósok zöme nem utazott vissza Zalaegerszegre, hanem a fővárosban töltötte az éjszakát, majd vasárnap a reptér felé veszi az irányt. A legtöbben hazautaznak, de akadnak olyanok is, akik máris elkezdik nyári vakációjukat. Joao Victor, Maxsuell Alegria, Daniel Lima és Diogo Silva Brazíliába, Fabricio Amato, Lucas Alfonso és Nicolás Elosú Argentínába, Daniel López Mexikóba, Joseth Peraza pedig Costa Ricába utazik, míg José Calderón Spanyolországba a feleségéhez és újszülött gyermekéhez. Nuno Campos vezetőedző remek munkát végzett első zalaegerszegi idényében, így nem meglepő, hogy több klub érdeklődését is felkeltette – egyelőre hazájában, Portugáliában piheni ki az évad fáradalmait. A ZTE FC a terv szerint június 22-én kezdi a felkészülést. J. Á. Jó néhány zalaegerszegi légiós vasárnap már repülőre ül

MESTERMÉRLEG

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– Mik voltak az első érzései, amikor véget ért a Ferencváros és az ETO mérkőzése is?

– Nyilván csalódottak vagyunk. Mindannyian a monitorra meredtünk és szívből gratulálunk az ETO-nak, mert nagyszerű idénye volt. A pontszámok alapján azt is lehet mondani, hogy erősödött a magyar bajnokság. Természetesen meg akartuk nyerni az aranyérmet, így csalódottak vagyunk mindannyian. Ugyanazt mondtam most is, mint egy évvel ezelőtt a kupadöntőben: raktározzák el ezt az érzést, a csalódást, ez motiváljon bennünket a következő idényben!

– Évad közben sok mindenre hivatkozott, főleg a magyarszabályra, a bírókra, de saját felelősségét sohasem emlegette: milyen szerepe van abban, hogy hét bajnoki cím után nem született meg a nyolcadik?

– Rengeteg oka van annak, hogy végül a második helyen végeztünk, de én és a stábom egyik tagja sem bújt ki soha a felelősség alól. A sikereket közösen értük el, a kudarcért is mindannyian hibásak vagyunk. Fájdalom van bennünk, és ez néhány napig így lesz, noha én úgy hiszem, nemsokára úgy tekintünk az egész idényre, hogy a bajnoki cím sajnos nem jött össze, de lenyűgöző utazásunk volt az Európa-ligában, valamint hosszú évek után ismét megnyertük a Magyar Kupát. Szerintem fontos szempont, hogy a játékosok értékesítéséből jelentős bevételre tett szert a klub. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, ezeket felhasználva vágunk neki a következő idénynek, amelyből szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni.

– A folytatást illetően sok a bizonytalanság a szurkolókban, hiszen kormányváltás történt, és jelenleg senki sem tudja, ez milyen hatással lesz a magyar sportra, a labdarúgásra és a Ferencvárosra.

– A választás eredménye tőlem teljesen független, és megértem, ha a szurkolókban bizonytalanság van, ez minden változással együtt jár. Remélem, minél előbb kiderül, az új kormánynak mik a tervei a sporttal, azon belül is a labdarúgással. Hogy őszinte legyek, arról még nem beszéltünk a klubon belül, milyen körülmények között készülhetünk a következő bajnokságra.

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– Ez a mérkőzés nem úgy nézett ki, hogy három góllal el kell veszíteni a csapatának.

– Én is úgy láttam, hogy az első félidőben kimondottan jól futballoztunk, legalább hat nagy helyzetünk volt, de ilyen a futball: ha a lehetőségeidet nem használod ki, ráadásul ilyen jó ellenféllel szemben, akkor alakulhat így a mérkőzés. Mondhatnám, igazságtalan a futball, mert rengeteg helyzetünk volt, vagy azt, hogy igazságos, mert a mérkőzést az a gárda nyerte meg, amelyik kihasználta a helyzeteit. Összességében nagyszerű bajnokságot zártunk. Az elején talán kevesen hittek abban, hogy idáig eljuthatunk, ott lehetünk a Magyar Kupa döntőjében, és én nagyon büszke vagyok a csapatra azért, ahogyan dolgozott és ahova végül eljutott.

– Amikor nyolc forduló után győzelem nélkül, négy ponttal az utolsó helyen álltak, biztos volt abban, hogy elindulnak felfelé?

– Teljesen. Húsznál is több új játékos érkezett, új volt a tulajdonos, a szakmai stáb, új játékot gyakoroltunk – akkor is azt mondtam, időre van szükségünk, hogy összeszokjunk, begyakoroljuk, amit szeretnénk, s ha ezt az időt megkapjuk, jönnek majd a győzelmek. Amit elértünk, az nem a varázslat eredménye, hanem a munkáé, és ehhez kellett a klub türelme is.

– A munkájára sok helyen felfigyeltek: a zalaegerszegi szurkolók aggódnak, meg tudja-e tartani a klub a vezetőedzőjét a következő idényre…

– Az élvonalbeli tagság meghosszabbítása volt a cél, és abban maradtunk: ha ezt elérjük, a szerződésem automatikusan meghosszabbodik. De garanciát a mai labdarúgásban senki sem vállalhat semmire, így maradjunk annyiban: még egy évig él a szerződésem a ZTE-nél.