Görbicz Anita még Ashley Cole-t is felülmúlta a BL-döntőt kísérő fesztiválon

KÜLÖNLEGES ESEMÉNYNEK lehettek szemtanúi, akik csütörtök délután kimentek a Bajnokok fesztiváljára. A Hősök terén felállított műfüves kispályán ugyanis „Legendák egy pályán” címmel a kézilabda és a labdarúgás ismert sztárjai mérték össze erejüket. Az elnevezés alapján sokat arra számítottak, hogy futballmérkőzésre kerül sor, de hamar kiderült, valójában többfordulós akadályversenyt takar. A meghívott sportolókban közös volt, hogy mindannyian pályára léptek a Bajnokok Ligájában, a labdarúgók közül Torghelle Sándor a Panathinaikosz szerelésében a 2005-ös, Juhász Roland az Anderlecht tagjaként a 2005-ös, a 2006-os és a 2012-es csoportkörben játszott, a kézilabdások közül pedig Görbicz Anita a Győri Audi ETO-val ötször, Nagy László a Barcelonával kétszer nyerte meg a sorozatot. A négy magyar sportoló mellé külföldi sztárvendég is csatlakozott, az Arsenallal a 2006-os BL-döntőt elveszítő, a Chelsea-vel viszont a 2012-es BL-döntőben diadalmaskodó Ashley Cole tűnt fel a gyepen.

A világhírű Ashley Cole megmutatta, hogy nemcsak rúgni tudja pontosan a labdát, hanem dobni is (Fotó: Árvai Károly)

„A barcelonai időszakomból adódóan szorosabb a viszonyom a labdarúgással, egy-két edzőnél a bemelegítő gyakorlatok között előfordult, hogy fociztunk – árulta el lapunknak az esemény előtt Nagy László. – A mérkőzéseken csak a kapuban álltam, azt nem mondom, hogy sokat védtem, de igyekeztem kamatoztatni a testi adottságaimat. Ami a szombati finálét illeti, a párizsiak támadóbb jellegű focit képviselnek, az Arsenal kevésbé, de egy döntőben nem feltétlenül ez a lényeg. Aki miatt inkább a PSG-nek szurkolok, az Luis Enrique, egy időben voltunk Barcelonában, együtt jártunk katalán nyelvórákra a klubon belül, így személyesen is ismerem. A végeredmény? Három egyre nyer a PSG!”

A csaknem negyven percig tartó akadályversenyen az öt sportoló különböző ügyességi versenyekben mérte össze erejét. Először a műfüves pálya egyik kapujába beállított fal kisebb-nagyobb kör alakú kivágásaiba kellett berúgni/bedobni a labdát, és így gyűjteni a pontokat, majd a szemközti kapu kapufáit, lécét kellett eltalálni egyre növekvő távolságból, végül egy szlalompályát kellett időre teljesíteni, és a kapuba ívelni lábbal vagy kézzel a labdát. A feladatok jellegéből adódóan a kézilabdásoknak is ugyanannyiszor kellett labdába rúgniuk, mint a futballistáknak dobniuk, a jó hangulatú esemény végére a pontok összesítéséből kialakult a végeredmény: az élen Torghelle Sándor és Görbicz Anita végzett holtversenyben, majd a rögtönzött „szétlövést” a kézilabdás klasszis nyerte meg.