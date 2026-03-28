NS-jótékonyság: a gyermekhospice-ellátást támogatja a licit

A Turizmus szívvel Alapítvány és a Magyar Jégkorongszövetség közös jótékonysági akciójában egy, a férfiválogatott tagjai által aláírt magyar válogatott hokimezre lehet licitálni. A közösségi médiában, az eredeti poszt alatt kommentelve lehet ajánlatot tenni a relikviára, a befolyó összeggel pedig a gyermekhospice-ellátást támogatják a szervezők. A licit április 2-án ér véget, a legmagasabb ajánlatot tevő nyeri meg a mezt. Ha valaki a mostani akción kívül is szeretné támogatni a gyermekhospice- és az életvégi ellátást, az a 10300002-15831831-00014904 MBH Bank-számlaszámon megteheti. A szervezők külön kiemelik, minden hozzájárulás számít és valódi segítséget jelent.