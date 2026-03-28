NS-jótékonyság: a gyermekhospice-ellátást támogatja a licit

K-SZ. B.K-SZ. B.
2026.03.28. 11:18
Fotó: Turizmus szívvel Alapítvány/FB
NS-jótékonyság licit hospice

A Turizmus szívvel Alapítvány és a Magyar Jégkorongszövetség közös jótékonysági akciójában egy, a férfiválogatott tagjai által aláírt magyar válogatott hokimezre lehet licitálni. A közösségi médiában, az eredeti poszt alatt kommentelve lehet ajánlatot tenni a relikviára, a befolyó összeggel pedig a gyermekhospice-ellátást támogatják a szervezők. A licit április 2-án ér véget, a legmagasabb ajánlatot tevő nyeri meg a mezt. Ha valaki a mostani akción kívül is szeretné támogatni a gyermekhospice- és az életvégi ellátást, az a 10300002-15831831-00014904 MBH Bank-számlaszámon megteheti. A szervezők külön kiemelik, minden hozzájárulás számít és valódi segítséget jelent.

 

NS-jótékonyság: válogatott kézilabdás mezre lehet licitálni

Kézilabda
2026.03.07. 10:02

NS-jótékonyság: sport és adományozás a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján

Egyéb egyéni
2026.03.05. 09:31

NS-jótékonyság: focitorna Ádiért

Minden más foci
2026.02.24. 10:16

NS-jótékonyság: Szoboszlai-, Varga- és Kovács-mezre is lehet licitálni

Egyéb egyéni
2026.02.18. 08:32

NS-jótékonyság: Fehér Miklós 28 éves mezét ajánlották fel licitre

Labdarúgó NB I
2026.02.12. 08:05

NS-jótékonyság: legyen tiéd Marozsán Fábián dedikált meze!

Tenisz
2026.02.07. 10:34

Félmillió forintos támogatás a Fogyatékosok Nappali Intézményének

Minden más foci
2026.02.03. 21:59

NS-jótékonyság: 250 000 forinttal zárult az MSÚSZ jótékonysági árverése

Birkózás
2026.01.14. 08:37
Ezek is érdekelhetik