Kemény összecsapásra számít a magyar válogatott ellen a klagenfurti hátvéd, Clemens Unterweger

– Magabiztosan játszottak Nagy-Britannia ellen, mi döntött az önök javára?

– Nagyon gyorsan játszottunk, és kényelmes helyzetbe kerültünk azzal, hogy tíz perc alatt sikerült három gólt lőnünk – mondta Clemens Unterweger. – Kitartottunk a játéktervünk mellett, főleg az első sorunknak köszönhetően dominálni tudtunk a mezőnyben, és be is találtunk többször. Nagyon keményen küzdöttünk, a kapusunk, David Kickert pedig nagyszerűen védett. Alig vártuk, hogy végre elkezdődjön a világbajnokság, izgatottak voltunk, szerintem ez látszott is a jégen.

– Örültek, hogy a csoport egyik gyengébb válogatottja ellen kezdték el a világbajnokságot?

– Nem a mi kezünkben van, hogy mikor kivel játszunk, de az első győzelem nagyon fontos volt, hiszen egy lépéssel közelebb kerültünk a célunk eléréséhez. Vasárnap nagy meccs vár ránk Magyarország ellen, koncentrálnunk kell, szóval fél órát nagyjából ünneplünk, aztán már a magyarokra figyelünk, hogy készen álljunk a rangadóra.

– Nagyon jól ismeri a magyar csapat egy részét az ICEHL-ből, ennek fényében mire számít a vasárnapi meccsen?

– Arra, hogy nagyon kemény összecsapás lesz. Mi ismerjük őket, de ők is ismernek minket, nincsenek titkok, gyorsan intenzíven kell játszanunk, és megtenni, amit az edzőink kérnek tőlünk. Technikásan játszó magyar csapatra számítok. A fiataljaink sebességére építhetünk, és a szombati győzelem kellő önbizalmat adott, a folytatáshoz.