Vasárnapi sportműsor: megkezdi szereplését a magyar női jégkorong-válogatott a budapesti vb-n

ÁPRILIS 12., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Newcastle United

15.00: Nottingham Forest–Aston Villa

15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

29. FORDULÓ

17.15: Nice–Le Havre

17.15: Toulouse–Lille

20.45: Lyon–Lorient

HORVÁT 1. HNL

29. FORDULÓ

16.00: Rijeka–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: VfB Stuttgart–Hamburg (Tv: Arena4)

19.30: Mainz–Freiburg (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

13.30: Elversberg–Schalke 04 (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ

12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Lecce

20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

29. FORDULÓ

19.00: Benfica–Nacional (Tv: Sport2)

21.30: Estoril–Porto (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ

18.00: DAC–Michalovce – élőben az NSO-n!

WALESI KUPA

DÖNTŐ

16.15: Caernarfon Town–Flint Town United, Newport

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.30: Szlovákia–Magyarország, Léva (Tv: M4 Sport+)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

7.50: maraton, Párizs (Tv: Eurosport1)

11.45: gyalogló csapat-világbajnokság, Brazíliaváros

Benne 16.05: férfi félmaraton (Tv: M4 Sport+)

AUTÓSPORT

21.30: NASCAR Cup Series, Food City 500 (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: New York Mets–Oakland Athletics (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG (KÁPOSZTÁSMEGYER, VASAS JÉGCENTRUM)

1. FORDULÓ

12.30: Kína–Szlovákia

16.00: Olaszország–Norvégia

19.30: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR

12.45: Párizs–Roubaix egynapos országúti klasszikus: férfiverseny 258 km, női verseny (Vas Blanka) 144 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

14.45: Hamburg–THW Kiel (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3X3-AS VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, SZINGAPÚR

NŐI RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ

12.00: Magyarország–Szingapúr

NBA, ALAPSZAKASZ

Hétfő, 0.00: Boston Celtics–Orlando Magic (Tv: Sport1)

Hétfő, 2.30: San Antonio Spurs–Denver Nuggets (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

MOTOKROSSZ-VILÁGBAJNOKSÁG, SZARDÍNIAI NAGYDÍJ

13.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)

14.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)

16.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)

17.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)

LÓSPORT

13.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

VILÁGKUPA, KAIRÓ

10.00: női döntő (Tv: M4 Sport)

15.00: férfidöntő

RALI

08.05: Horvát rali, a vb 4. futama, Rijeka és környéke

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

15.00: MAFC–MEAFC-Peka Bau

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: TFSE–Szent Benedek RA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/tfse-csapatsportok-kft-magyar-testnevelesi-egyetem-sportegyesulete/)

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

15.30: Révész Bulcsú–Csang An-ta (kínai)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO

12.00: páros, döntő: Arévalo, Pavic (salvadori, horvát, 5.)–Krawietz, Pütz (németek, 6.)

15.00: egyes, döntő: Alcaraz (spanyol, 1.)–Sinner (olasz, 2.)

ATP 500-AS TORNA, BARCELONA

12.15: egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló

WTA 500-AS TORNA, LINZ

14.00: egyes, döntő: Andrejeva (orosz, 1.)–Potapova (osztrák)

16.30: páros, döntő: Cirstea, Csang Suaj (román, kínai, 1.)–Malecková, Skoch (csehek)

WTA 500-AS TORNA, STUTTGART

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, ROUEN

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 75-ÖS CHALLENGERTORNA, MADRID

12.45: egyes, döntő: Piros Zsombor (5.)–Jurij Rodionov (osztrák)

TOLLASLABDA

9.00: Európa-bajnokság, Huelva

VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)

2. CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

14.00: Magyarország–Olaszország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Az elmúlt hét izgalmas és érdekes sporteseményei

7.00: Szerdától vasárnapig rendezik Sopronban az úszók országos bajnokságát – Sós Csaba szövetségi kapitánnyal beszélgetünk az előzetes várakozásairól

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: A jövő héten lesz a cselgáncsozók Európa-bajnoksága – Nagy Andrást, a szövetség főtitkárát hívjuk

9.05: Április 12., az űrhajózás világnapja – Kapu Tibor kutatóűrhajós volt a vendégünk (ismétlés)

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Labdarúgó-világbajnokság – háttérbe szoruló európai csapatok Ballai Attilával; a labdarúgó-vb-n szereplő csoportok bemutatása: L-csoport

16.00: Szabó Ferenccel, a Ferencváros korábbi futballistájával Balogh Balázs beszélget

17.00: Nemzeti sportkrónika; a gyaloglásban országos csúcsot elérő Spiller Tizianával Virányi Zsolt beszélget

18.00: A magyar labdarúgó-válogatott emlékezetes mérkőzései a múltból Novotny Zoltánnal és Edvi Lászlóval

19.00: Közvetítés a Magyarország–Franciaország divizió 1/A női jégkorong-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Erdei Márk

22.00: Tízpróba: Bene Ferenc

22.30: Nyáguly Gergellyel