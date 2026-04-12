Vasárnapi sportműsor: megkezdi szereplését a magyar női jégkorong-válogatott a budapesti vb-n
ÁPRILIS 12., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Nottingham Forest–Aston Villa
15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ
17.15: Nice–Le Havre
17.15: Toulouse–Lille
20.45: Lyon–Lorient
HORVÁT 1. HNL
29. FORDULÓ
16.00: Rijeka–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
29. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: VfB Stuttgart–Hamburg (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Freiburg (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
29. FORDULÓ
13.30: Elversberg–Schalke 04 (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
29. FORDULÓ
19.00: Benfica–Nacional (Tv: Sport2)
21.30: Estoril–Porto (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ
18.00: DAC–Michalovce – élőben az NSO-n!
WALESI KUPA
DÖNTŐ
16.15: Caernarfon Town–Flint Town United, Newport
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.30: Szlovákia–Magyarország, Léva (Tv: M4 Sport+)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
7.50: maraton, Párizs (Tv: Eurosport1)
11.45: gyalogló csapat-világbajnokság, Brazíliaváros
Benne 16.05: férfi félmaraton (Tv: M4 Sport+)
AUTÓSPORT
21.30: NASCAR Cup Series, Food City 500 (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: New York Mets–Oakland Athletics (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG (KÁPOSZTÁSMEGYER, VASAS JÉGCENTRUM)
1. FORDULÓ
12.30: Kína–Szlovákia
16.00: Olaszország–Norvégia
19.30: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KERÉKPÁR
12.45: Párizs–Roubaix egynapos országúti klasszikus: férfiverseny 258 km, női verseny (Vas Blanka) 144 km (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
14.45: Hamburg–THW Kiel (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3X3-AS VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, SZINGAPÚR
NŐI RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ
12.00: Magyarország–Szingapúr
NBA, ALAPSZAKASZ
Hétfő, 0.00: Boston Celtics–Orlando Magic (Tv: Sport1)
Hétfő, 2.30: San Antonio Spurs–Denver Nuggets (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
MOTOKROSSZ-VILÁGBAJNOKSÁG, SZARDÍNIAI NAGYDÍJ
13.00: MX2, 1. futam (Tv: Eurosport2)
14.00: MXGP, 1. futam (Tv: Eurosport2)
16.00: MX2, 2. futam (Tv: Eurosport2)
17.00: MXGP, 2. futam (Tv: Eurosport2)
LÓSPORT
13.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
VILÁGKUPA, KAIRÓ
10.00: női döntő (Tv: M4 Sport)
15.00: férfidöntő
RALI
08.05: Horvát rali, a vb 4. futama, Rijeka és környéke
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár
AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
15.00: MAFC–MEAFC-Peka Bau
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: TFSE–Szent Benedek RA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/tfse-csapatsportok-kft-magyar-testnevelesi-egyetem-sportegyesulete/)
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ
15.30: Révész Bulcsú–Csang An-ta (kínai)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO
12.00: páros, döntő: Arévalo, Pavic (salvadori, horvát, 5.)–Krawietz, Pütz (németek, 6.)
15.00: egyes, döntő: Alcaraz (spanyol, 1.)–Sinner (olasz, 2.)
ATP 500-AS TORNA, BARCELONA
12.15: egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN
11.00: egyes, selejtező, 2. forduló
WTA 500-AS TORNA, LINZ
14.00: egyes, döntő: Andrejeva (orosz, 1.)–Potapova (osztrák)
16.30: páros, döntő: Cirstea, Csang Suaj (román, kínai, 1.)–Malecková, Skoch (csehek)
WTA 500-AS TORNA, STUTTGART
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, ROUEN
11.00: egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 75-ÖS CHALLENGERTORNA, MADRID
12.45: egyes, döntő: Piros Zsombor (5.)–Jurij Rodionov (osztrák)
TOLLASLABDA
9.00: Európa-bajnokság, Huelva
VÍZILABDA
FÉRFI VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)
2. CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
14.00: Magyarország–Olaszország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Az elmúlt hét izgalmas és érdekes sporteseményei
7.00: Szerdától vasárnapig rendezik Sopronban az úszók országos bajnokságát – Sós Csaba szövetségi kapitánnyal beszélgetünk az előzetes várakozásairól
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: A jövő héten lesz a cselgáncsozók Európa-bajnoksága – Nagy Andrást, a szövetség főtitkárát hívjuk
9.05: Április 12., az űrhajózás világnapja – Kapu Tibor kutatóűrhajós volt a vendégünk (ismétlés)
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Labdarúgó-világbajnokság – háttérbe szoruló európai csapatok Ballai Attilával; a labdarúgó-vb-n szereplő csoportok bemutatása: L-csoport
16.00: Szabó Ferenccel, a Ferencváros korábbi futballistájával Balogh Balázs beszélget
17.00: Nemzeti sportkrónika; a gyaloglásban országos csúcsot elérő Spiller Tizianával Virányi Zsolt beszélget
18.00: A magyar labdarúgó-válogatott emlékezetes mérkőzései a múltból Novotny Zoltánnal és Edvi Lászlóval
19.00: Közvetítés a Magyarország–Franciaország divizió 1/A női jégkorong-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Erdei Márk
22.00: Tízpróba: Bene Ferenc
22.30: Nyáguly Gergellyel