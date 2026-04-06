Nemzeti Sportrádió

Superliga: Petrolul–Csíkszereda

2026.04.06. 16:23
(Fotó: Facebook, FK Csíkszereda)
Petrolul Csíkszereda Superliga
A Csíkszereda a Petrolul vendége lesz a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) alsóházi rájátszásának 3. fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

SUPERLIGA
Alsóházi rájátszás, 3. forduló
Petrolul–Csíkszereda 1–0 – ÉLŐ
Ploiesti, Ilie Oana-stadion. 3900 néző. Vezeti: Ionut Coza 
Petrolul: Balbarau – Ricardinho, Papp, Roche, Dumitrescu – Jyry, Dulca – R. Pop, Rafinha, Grozav – Chica-Rosa. Vezetőedző: Mehmet Topal 
Kispadon: Krell, Ignat, Prce, Diogo Rodrigues, Marian, Hanca, Dumitrache, Boateng, V. Gheorghe, Ajimbetov, Mateiu, Ludewig
Csíkszereda: Pap – Pászka, Kabashi, Palmes, Trif (Tajti, a szünetben) – Csürös, Végh – Anderson Ceará, Kleinheisler, Bödő – Eppel. Megbízott edző: Bajkó Barna (Ilyés Róbert eltiltását tölti) 
Kispadon: Simon, Deáky, Bloj, Veres, Tajti, Gustavo Cabral, Szalay, Dusinszki, Brügger, Loeper, Dolny, Nagy Z.  

 

