Superliga: Petrolul–Csíkszereda

A Csíkszereda a Petrolul vendége lesz a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) alsóházi rájátszásának 3. fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.
SUPERLIGA
Alsóházi rájátszás, 3. forduló
Petrolul–Csíkszereda 1–0 – ÉLŐ
Ploiesti, Ilie Oana-stadion. 3900 néző. Vezeti: Ionut Coza
Petrolul: Balbarau – Ricardinho, Papp, Roche, Dumitrescu – Jyry, Dulca – R. Pop, Rafinha, Grozav – Chica-Rosa. Vezetőedző: Mehmet Topal
Kispadon: Krell, Ignat, Prce, Diogo Rodrigues, Marian, Hanca, Dumitrache, Boateng, V. Gheorghe, Ajimbetov, Mateiu, Ludewig
Csíkszereda: Pap – Pászka, Kabashi, Palmes, Trif (Tajti, a szünetben) – Csürös, Végh – Anderson Ceará, Kleinheisler, Bödő – Eppel. Megbízott edző: Bajkó Barna (Ilyés Róbert eltiltását tölti)
Kispadon: Simon, Deáky, Bloj, Veres, Tajti, Gustavo Cabral, Szalay, Dusinszki, Brügger, Loeper, Dolny, Nagy Z.
2026.03.01. 16:46
