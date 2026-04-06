Érdemes túrázáskor túrabotot használni?

Manapság már nemcsak teljesítménytúrákon, de egyszerű kirándulásokon is rengetegen túrabottal indulnak útnak, függetlenül a túra hosszától és nehézségétől. Arról, hogy a túrabotot hogyan szabhatjuk testre, már írtunk oldalunkon, ezúttal azzal foglalkozunk, milyen előnyei és hátrányai vannak.

A túrabot nem feltétlenül szükséges kelléke a túráinknak. Az egyértelmű, hogy használatával tehermentesítjük lábainkat, és a hátunkat, valamint a vállunkat is jobban bevonjuk a mozgásba, illetve nehéz terepen – vagy patakátkelésnél – segít stabilizálni a mozgásunkat. Jó pont lehet az is, hogy a túrázás során alapvetően a csípőnk alatti testrészek dolgoznak, a túrabot viszont a teljes testünket átmozgatja.

Súlya és mérete azonban zavaró lehet, ha a terepviszonyok nem indokolják a használatát, és cipelnünk kell a kezünkben vagy a hátunkon.

Persze ha bármilyen csípő- vagy lábproblémánk van, mindenképp vigyük magunkkal, mert sokkal többet segít, mint amennyi bosszúságot okoz.

Ha a használata mellett döntünk, fontos a helyes fogás. Alkarunk és felkarunk kilencvenfokos szöget zárjon be egyenes terepen a túrabot markolatát fogva, emelkedőn kicsit rövidítsünk a boton, lejtőn szükségszerűen növeljük meg a hosszát.

Gyaloglás közben figyeljünk oda, hova szúrjuk le a bot végét, igyekezzünk a kijelölt túraútvonalat használni, ne lyukasszuk szét az ösvényen kívül a talajt. Ezáltal csökkenthetjük az eróziót, azaz a csapadékvíz felszíni pusztító munkáját. Sziklás terepen a túrabot hegyére feltehetünk kis műanyag „védősipkát”, ezzel növelhetjük a tapadását.