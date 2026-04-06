Érdemes túrázáskor túrabotot használni?

2026.04.06. 10:47
null
Az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő túrázási segédeszköz a túrabot, amelyet már viszonylag olcsón beszerezhetünk. De vajon tényleg megvegyük-e, vagy jobb nélküle kirándulnunk?

Manapság már nemcsak teljesítménytúrákon, de egyszerű kirándulásokon is rengetegen túrabottal indulnak útnak, függetlenül a túra hosszától és nehézségétől. Arról, hogy a túrabotot hogyan szabhatjuk testre, már írtunk oldalunkon, ezúttal azzal foglalkozunk, milyen előnyei és hátrányai vannak.

A túrabot nem feltétlenül szükséges kelléke a túráinknak. Az egyértelmű, hogy használatával tehermentesítjük lábainkat, és a hátunkat, valamint a vállunkat is jobban bevonjuk a mozgásba, illetve nehéz terepen – vagy patakátkelésnél – segít stabilizálni a mozgásunkat. Jó pont lehet az is, hogy a túrázás során alapvetően a csípőnk alatti testrészek dolgoznak, a túrabot viszont a teljes testünket átmozgatja.

Súlya és mérete azonban zavaró lehet, ha a terepviszonyok nem indokolják a használatát, és cipelnünk kell a kezünkben vagy a hátunkon.

Persze ha bármilyen csípő- vagy lábproblémánk van, mindenképp vigyük magunkkal, mert sokkal többet segít, mint amennyi bosszúságot okoz.

Ha a használata mellett döntünk, fontos a helyes fogás. Alkarunk és felkarunk kilencvenfokos szöget zárjon be egyenes terepen a túrabot markolatát fogva, emelkedőn kicsit rövidítsünk a boton, lejtőn szükségszerűen növeljük meg a hosszát.

Gyaloglás közben figyeljünk oda, hova szúrjuk le a bot végét, igyekezzünk a kijelölt túraútvonalat használni, ne lyukasszuk szét az ösvényen kívül a talajt. Ezáltal csökkenthetjük az eróziót, azaz a csapadékvíz felszíni pusztító munkáját. Sziklás terepen a túrabot hegyére feltehetünk kis műanyag „védősipkát”, ezzel növelhetjük a tapadását.

 

Legfrissebb hírek

Gyalogtúra a Nyakas-hegyen – de futni is lehet!

Csupasport
2026.03.21. 16:14

Kinizsi Százas: kezdjünk ráhangolódni

Csupasport
2026.03.11. 14:07

Fahidak és kilátó az ország egyik legkülönlegesebb tanösvényén

Csupasport
2026.02.28. 20:52

Könnyed túra a Petőfi-pihenőhöz

Csupasport
2026.02.23. 21:24

Már lehet nevezni a Gerecse teljesítménytúrákra

Csupasport
2026.02.22. 19:35

Ha nem vízálló a túracipőnk, így azzá tehetjük

Csupasport
2026.02.14. 18:08

Február végén rendezik meg a Rejtett Kincsek Túráit

Csupasport
2026.02.11. 18:03

Családi körtúra az Árpád-kilátóhoz

Csupasport
2026.02.04. 14:31
Ezek is érdekelhetik