Arne Slot: Meg kell kérdeznem Szoboszlaitól, mire gondolt

„Amikor annak, amit teszel, nincs eredménye, akkor nem sok értelme van – kezdte értékelését Szoboszlai. – Megvoltak a helyzeteink, de kihagytuk őket, majd összehoztunk egy banális tizenegyest. 4–0-ra kikaptunk, egyszerűen nem kaphatunk ennyi gólt.”

A magyar válogatott középpályás ezután kifejtette, hogy a harmadik kapott gólnál szálltak el az esélyeik.

„Nehéz itt nyerni. Egygólos hátrányban még hiszel a győzelemben, az viszont a mi hibánk, hogy a szünet előtt kaptunk még egyet az utolsó percben. 2–0-nál már jelentősen romlottak az esélyeink. Ezzel együtt úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy meg akartuk mutatni, képesek vagyunk a fordításra. Erre kaptunk egy harmadik gólt is, s onnan már nem volt visszaút” – mondta.

Szoboszlai ezt követően a csapat hozzáállására is kitért.

„Nem volt meg a megfelelő küzdőszellem a csapatban, s a mentalitásunk sem volt az igazi. Őszintén szólva egyikünk sem volt jelen fejben annyira, amennyire szerettük volna. Hullámvölgyben vagyunk, ám össze kell tartanunk. Szerdán újabb lehetőség vár ránk (a PSG ellen – a szerk.), de bele kell vernünk a fejünkbe, hogy nem így akarjuk befejezni az idényt” – mondta a magyar kiválóság.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Liverpool vezetőedzőjét, Arne Slotot is megkérdezték a Szoboszlai által elmondottakról.

„Meg kell kérdeznem Szoboszlaitól, mire gondolt és pontosan mely időintervallumra értette ezt. Ha ezt a teljes meccsre értette, akkor nem értünk egyet, mert én csak az első gól után éreztem úgy, hogy valami nincs rendjén a fejekben. Úgy gondolom, hogy 1–0-nál még meccsben voltunk, ezután viszont kétszer is a saját bedobásunkból kaptunk gólt. Az ellenfél rendkívül gyors, s ilyen helyzetben élesen, agilisan kell védekezni. (…) Szerintem a küzdőszellem a szünet utáni első tíz percben tényleg hiányzott, utána viszont már úgy zajlott a meccs, hogy fejben mindkét fél kibékült a 4–0-val. Ezzel együtt az a 10-15 perc döntő volt, mivel nem láttam azt a küzdeni akarást, amivel megnyerhetjük a párharcainkat, elsőként érhetünk oda a labdához, vagy lefülelhetünk egy passzt vagy egy beadást. Ebben mindenképpen javulnunk kell szerdáig” – idézte a holland szakembert a klub honlapja.

ANGOL FA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Manchester City–Liverpool 4–0 (2–0)

Manchester, Etihad Stadion, 50 754 néző. Vezette: Michael Oliver

Man. City: Trafford – M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri (N. González, 62.), Bernardo Silva – Semenyo (Foden, 70.), Cherki (Reijnders, 70.), Doku (Savinho, 62.) – Haaland (Marmus, 77.). Menedzser: Josep Guardiola

Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez (J. Frimpong, 62.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (A. Mac Allister, 68.), C. Jones – Szalah (Chiesa, 77.), Szoboszlai, Wirtz (Ngumoha, 68.) – Ekitiké (Gakpo, 68.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Haaland (39., 45+2., 56. – az elsőt 11-esből), Semenyo (50.)