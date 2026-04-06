Sindarov fölényesen vezet félidőben a sakkvilágbajnok-jelöltek versenyén

A vártnál nagyobb fölénnyel vezeti a férfi sakkvilágbajnok-jelöltek versenyét Javokhir Sindarov. A 20 éves üzbég nemzetközi nagymester a negyedik, majd a vasárnapi hetedik fordulóban remizett, a többi öt partiját ugyanakkor megnyerte, így másfél pontos előnyre tett szert a második helyen álló amerikai Fabiano Caruanával szemben, míg a holland Anish Giri és az indiai Rameshbabu Praggnanandhaa hátránya egyformán 2.5 pont az éllovas mögött.

Keddtől újabb hét forduló vár a nagymesterekre, ismét mindenki találkozik mindenkivel úgy, hogy aki az első körben a világos bábukat vezette, ezúttal sötéttel játszik adott ellenfelével.

A nőknél kiegyenlítettebb a mezőny, az élen álló ukrán Anna Muzicsuknak 4.5 pontja van, az indiai Rameshbabu Vaishali 4, a kínai Csu Csi-ner, az orosz Alekszandra Gorjacskina és Jekatyerina Lagno, valamint az indiai Divya Deshmukh egyformán 3.5 pontot gyűjtött az első hét fordulóban.

A jövő szerdáig – esetleges holtverseny esetén csütörtökig – tartó viadal férfi győztese az indiai Dommaraju Gukesh kihívójává válik, míg a női bajnok a kínai Csü Ven-csün ellenfele lesz a vb-címért.