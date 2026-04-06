Heti légiósprogram: Szoboszlai, Kerkez és Varga is nemzetközi kupanegyeddöntőben játszhat
ÁPRILIS 6., HÉTFŐ
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Oxford United 2–2
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
16.00: Blackburn Rovers–West Bromwich Albion
Blackburn: Tóth Balázs
West Bromwich: Callum Styles
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
16.45: De Graafschap–AZ II
AZ II: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Pogon Szczecin–Legia Warszawa
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
19.30: Carrarese–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
16.30: Petrolul–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Kocaelispor–Basaksehir
Kocaelispor: Balogh Botond
ÁPRILIS 7., KEDD
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Arka Gdynia–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
ÁPRILIS 8., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
21.00: Paris Saint-Germain–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
SZERBIA
Szuperliga
17.00: Topolya–IMT Novi Beograd
Topolya: Mezei Szabolcs
18.00: Vojvodina–Radnicski Nis
Vojvodina: Szűcs Kornél
ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
18.45: Rayo Vallecano–AEK Athén
AEK Athén: Varga Barnabás
SZERBIA
Szuperliga
19.00: Crvena zvezda–Szpartak Szabadka
Szabadka: Holender Filip
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Samsunspor
Rizespor: Mocsi Attila
ÁPRILIS 10., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: West Bromwich Albion–Milwall
West Bromwich: Callum Styles
AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Red Bull Salzburg–Linzer ASK
Salzburg: Redzic Damir
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), alsóház
10.00: Bacau–Olimpia Szatmárnémeti
Szatmárnémeti: Vida Kristopher
10.00: Poli Iasi–ASA Marosvásárhely
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
ÁPRILIS 11., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
13.30: Arsenal–Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
18.30: Liverpool–Fulham
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
16.00: Middlesbrough–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Stoke City–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Altach–Grazer AK
Grazer AK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Beveren–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: Lommel–FC Bruges U23
Lommel: Vancsa Zalán
FC Bruges U23: Ostoici Stefan
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
19.00: Toronto FC–Cincinnati
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–New York Red Bulls
Inter Miami: Pintér Dániel
IZRAEL
Ligat Ha'al
19.00: Hapoel Petah-Tikva–Hapoel Tel-Aviv
Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Zaglebie Lubin–Radomiak Radom
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Heidenheim–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
15.30: RB Leipzig–Mönchengladbach
RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Wolfsburg–Frankfurt
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Hertha–Kaiserslautern
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Santa Clara–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
11.30: Sepsi–Steaua Bucuresti
Sepsi: Sigér Dávid
Steaua: Huszti András
SKÓCIA
Premiership
16.00: Dundee United–Livingston
Dundee United: Keresztes Krisztián
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóházi rájátszás
15.30: Zólyombrézó–Zsolna
Zsolna: Szánthó Regő
MONACObet Liga (II. osztály)
16.00: Somorja–Besztercebánya
Somorja: Csorba Noel
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
16.30: Nafta–Jadran Dekani
Nafta: Bakti Balázs, Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
ÁPRILIS 12., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Austria Wien–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.30: Pardubice–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
hétfő, 1.00: Columbus Crew–Orlando City
Columbus Crew: Gazdag Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Nice–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
HOLLANDIA
Eredivisie
16.45: AZ Alkmaar–Heerenveen
AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
17.15: Spezia–Mantova
Spezia: Nagy Ádám
SPANYOLORSZÁG
La Liga2 (II. osztály)
18.30: Cádiz–Andorra
Andorra: Yaakobishvili Áron
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
18.00: Dunaszerdahely–Nagymihály
DAC: Tuboly Máté
Niké Liga, alsóház
15.30: Komárom–Kassa
Komárom: Szűcs Patrik
Kassa: Kovács Mátyás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Galatasaray–Kocaelispor
Galatasaray: Sallai Roland
Kocaelispor: Balogh Botond
ÁPRILIS 13., HÉTFŐ
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: Jong AZ–Jong PSV
Jong AZ: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Piast Gliwice–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
14.30: Metaloglobus–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence
SVÉDORSZÁG
Allsvenska
19.00: Brommapojkarna–AIK
AIK: Csongvai Áron
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Gaziantep
Rizespor: Mocsi Attila