Sorozatban negyedszer kapott ki a Komárom

DUDUCZ TIBOR
2026.04.18. 18:39
Megint kikapott a Komárom (Fotó: Facebook/Komárom)
Komárom Rózsahegy Niké Liga
A Niké Liga alsóházi rájátszásának 6. fordulójában a Komárom ugyan megszerezte a vezetést, ám a Rózsahegy fordított, és otthon tartotta a három pontot (2–1).

Rossz formában lévő két csapat találkozott a Pod Cebrat stadionban: a hazaiak nyolc mérkőzés óta nyeretlenek voltak, míg a komáromiak sorozatban három vereséget szenvedtek el.

Mindkét csapat egy-egy lehetőséggel kezdett, a vezetést azonban a KFC szerezte meg a 22. percben, amikor Dominik Zák szépen lőtt a sarokba. A gól megfogta a hazaiakat, a vendégek pedig több ígéretes helyzetet is kialakítottak, ám nem tudták növelni az előnyüket – mint később kiderült, ez döntőnek bizonyult.

Közvetlenül a szünet után a rózsahegyiek Martin Chrien góljával egyenlítettek. A folytatásban inkább küzdelem zajlott a pályán, a 858 néző kevés helyzetet láthatott. Amikor már úgy tűnt, hogy döntetlennel zárul a mérkőzés, a 83. percben a játékvezető kezezésért büntetőt ítélt, amelyet Marko Kelemen magabiztosan értékesített.

A hajrában ugyan a gólszerző kiállítása után emberelőnybe került a Komárom, de az eredmény már nem változott. A KFC maradt a 10. helyen.

„Meg kell válogatnom, mit mondok. Az első félidő a részünkről kiváló volt, a hazaiakat távol tartottuk a kapunktól. A csapat vezetést szerzett, és volt még két nagy helyzetünk is, amelyekből gólt kellett volna rúgnunk, így nyugodt előnyünk lehetett volna. Az első félidőben minden megvolt – játék, hozzáállás –, pontosan úgy, ahogy elterveztük. A második félidőt már egy felsőbb erő döntötte el. Úgy tűnik, a Ruzomberok sportdiplomácia terén magasabb szinten áll, mint mi. A második félidőt nem értékelem, gratulálok a hazaiaknak” – nyilatkozta Radványi Miklós, a KFC edzője.

Niké Liga
Alsóházi rájátszás, 6. forduló
Rózsahegy–Komárom 2–1
Komárom: Szűcs Patrik a 86. percben lépett pályára.

 

