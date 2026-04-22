Niké Liga: Nagyszombat–DAC

A Dunaszerdahely a Nagyszombat otthonában vendégszerepel a szlovák labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) felsőházi rájátszásának 2. fordulójából pótolt összecsapáson. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.
NIKÉ LIGA
Felsőházi rájátszás, a 2. fordulóból pótolt mérkőzés
Spartak Trnava (Nagyszombat)–Dunaszerdahely 18.00
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion. Vezeti: Kiss Bálint
Nagyszombat: Vantruba – Kostrna, Sabo, Sztojszavljevics, Jureskin – Gong, Lausic, Kratochvil, Horheli – Paur, Metsoko. Vezetőedző: Antonio Munoz.
DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, A. Méndez – Tuboly, Ouro – Sylla, Gruber, Gueye – Gagua. Vezetőedző: Branislav Fodrek.
