A DAC edzője: Meg kell nyernünk a saját meccseinket, aztán a végén kiderül, mire lesz ez elég

A két kellemetlen vereség (Zsolna 1–3, Slovan 0–3) után nehezen lendült játékba a DAC, amelynek kezdőjében ezúttal több, az elmúlt hetekben kevesebbet játszó futballista kapott lehetőséget. A hazai nézők is csak a fejüket csóválták az első félidő statisztikáit látva: egyetlen jelentős helyzet, mindössze 0.37-es xG-mutató.

A szünet után sem javult a játék képe, ezért Branislav Fodrek hármas cserére szánta el magát: pályára lépett Cotne Kapanadze, Giorgi Gagua és Tuboly Máté, ami azonnal változást hozott. A DAC átvette az irányítást, sorra alakította ki a helyzeteket, és végül háromgólos győzelmet aratott. Beszédes adat, hogy a második félidőben az xG 1.39–0.07 volt a hazaiak javára.

„Segítettek a srácok, akik pályára léptek. Minőséget vittek a játékunkba. A vezető gól sokat számított, utána még kettőt szereztünk, és a vége egy szép, háromgólos győzelem lett. Nagyon értékes három pontot szereztünk, nagyra értékeljük ezt a sikert” – mondta Branislav Fodrek, aki vasárnap 50. alkalommal ült a kispadon, és 1.92-es pontátlagával a Világi-korszak második legeredményesebb edzője.

Mint jeleztük, Tuboly Máté ezúttal a kispadon kezdett, de fontos szerepet játszott a fordításban.

„Bíztam benne, hogy ha pályára lépek, a srácokkal együtt eldöntjük a mérkőzést. Tudtuk, hogy kilencven percig küzdenünk kell, és benne volt, hogy csak a végén dől el a meccs. Fontos volt, hogy minőséget tudtunk behozni a padról. Megérdemelten nyert a csapat, nagyon fontos három pontot szereztünk – mondta a Nemzeti Sportnak a magyar játékos, aki gólt is szerezhetett volna: öt méterről leadott lövését védte a vendégek kapusa, Adam Jakubech. – Jólesett volna, ha betalálok, bízom benne, hogy legközelebb sikerül. A legfontosabb azonban a győzelem, hiszen nehéz heteken vagyunk túl. Három gólt szereztünk, egyet sem kaptunk – megyünk tovább.”

A Slovan szombati pontvesztése után hét pontra csökkent az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó DAC hátránya az éllovassal szemben.

„Tudunk számolni, minden a Slovan kezében van. Meglátjuk, hogy botlanak-e még a pozsonyiak. Kiegyenlített a bajnokság, de nálunk továbbra is az a legfontosabb, hogy magunkkal foglalkozzunk. Harcolnunk kell, meg kell nyernünk a saját meccseinket, aztán a végén kiderül, mire lesz ez elég” – fogalmazott Branislav Fodrek.

Négy „ötvenes”

Világi Oszkár tizenkét éve a DAC tulajdonosa. Ez idő alatt négy edző jutott el legalább ötven tétmérkőzésig a sárga-kékek kispadján. Az első 50 mérkőzés alapján a legeredményesebb Adrián Gula (átlagban 1.98 pont/meccs), őt Branislav Fodrek (1.92), Peter Hyballa (1.88), valamint Tomislav Maric (1.46) követi.