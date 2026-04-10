Gyászol a lengyel labdarúgás, meghalt a válogatott segédedzője

Jacek Magierát kórházba kellett szállítani, amikor a szokásos reggeli futása közben rosszul lett, életét azonban a gyors közbeavatkozás ellenére nem sikerült megmenteni – számolt be róla a Radio Wroclaw.

A szakember tavaly július óta segédedzőként dolgozott a lengyel válogatottnál, amely nemrég pótselejtezőn alulmaradt Svédországgal szemben, így nem jutott ki a nyári világbajnokságra.



Magiera vezetőedzőként a Slask Wroclawnál dolgozott legtöbbet, de 2016 szeptemberétől egy éven át az akkor Bajnokok Ligája-szereplő Legia Warszawát is irányította – rövid ideig a magyar válogatott Nikolics Nemanjával is dolgozott együtt.