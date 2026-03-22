Vasárnapi sportműsor: három NB I-es meccs, Borussia Dortmund–FTC a női kézi BL-ben, Arsenal–Manchester City Ligakupa-döntő
MÁRCIUS 22., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
27. FORDULÓ
14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II – élő eredménykövető
23. FORDULÓ
14.00: Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
14.00: BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
14.00: Karcagi SC-Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Vasas FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
NB III
21. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II
14.00: Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE
14.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Gödöllői SK
14.00: Debreceni EAC–Diósgyőri VTK II F4R
14.00: Sényő FC-ZMB Building–Putnok FC
14.00: Tiszafüredi VSE–FC Hatvan
14.00: Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC
14.00: Füzesabony SC–Debreceni VSC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
11.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Bicskei TC
14.00: Opus Tigáz Tatabánya–Szombathelyi Haladás
14.00: Balatonfüredi FC–Újpest FC II
14.00: Komárom VSE–Budaörs
14.00: FC Sopron–Puskás Akadémia FC II
17.00: Dorogi FC–VSC 2015 Veszprém
17.00: Gyirmót FC Győr–Ikoba Beton Zsámbék
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Szegedi VSE
11.00: Tiszaföldvár SE–Meton-FC Dabas SE
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Gyulai Termál FC
13.00: III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
14.00: BKV Előre–Martfűi LSE
14.00: ESMTK–Dunaharaszti MTK
14.00: Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II
14.00: Monor SE–Csepel SC
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–PTE-PEAC
11.00: Paksi FC II–Érdi VSE
14.00: MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC
14.00: Majosi SE–BFC Siófok
14.00: Szekszárdi UFC–Greenplan Balatonlelle SE
14.00: Pécsi MFC–FC Nagykanizsa
14.00: Pénzügyőr SE–Dombóvári FC
16.00: Dunaújváros FC–Iváncsa KSE
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ
13.00: Newcastle United–Sunderland (Tv: Spíler1)
15.15: Aston Villa–West Ham United (Tv: Spíler1)
15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest
ANGOL LIGAKUPA
DÖNTŐ
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
27. FORDULÓ
15.00: Lyon–Monaco
17.15: Marseille–Lille
17.15: Paris FC–Le Havre
17.15: Rennes–Metz
20.45: Nantes–Strasbourg
HORVÁT 1. HNL
15.00: Slaven Belupo–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Freiburg
19.30: Augsburg–VfB Stuttgart
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
26. FORDULÓ
19.00: Alverca–Sporting (Tv: Sport2)
21.30: Braga–Porto (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
29. FORDULÓ
14.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler1)
21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
15.00: Topolyai SC–Radnicski 1923 – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Országos bajnokság, Mosonmagyaróvár (UFM Aréna)
10.00: elődöntők
15.00: döntők
ATLÉTIKA
Róma-maraton
8.45: verseny (Tv: Sport1)
Fedett pályás atlétikai világbajnokság
9.45: délelőtti program (Tv: M4 Sport)
Ötpróba (Szűcs Szabina) – 10.05: 60 m gát, 10.43: magasugrás, 12.21: súlylökés
10.48: férfi 4x400 m, elődöntő (Magyarország)
12.55: női 60 m gát, előfutamok (Kozák Luca)
17.30: délutáni program (Tv: M4 Sport+)
ötpróba (Szűcs Szabina) – 17.40: távolugrás, 20.03: 800 m
18.52: női 60 m gát, elődöntő (Kozák Luca?)
20.13: női 60 m gát, DÖNTŐ (Kozák?)
20.26: férfi 4x400 m, DÖNTŐ (Magyarország?)
AUTÓSPORT
20.00: NASCAR Cup Series, Goodyear 400 (Tv: Match4)
CURLING
Női világbajnokság, Calgary
16.00: bronzmérkőzés
20.00: döntő
CSELGÁNCS
Grand Slam-verseny
14.00: 3. nap, Tbiliszi (Tv: Sport2)
GOLF
18.30: PGA Tour, Valspar Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
DARTS
European Tour, Wieze
13.00: 3. nap, délután (Tv: Max4)
19.00: 3. nap, este (Tv: Max4)
JÉGKORONG
Erste Liga, negyeddöntő, 7. mérkőzés (ha szükséges)
17.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék
KERÉKPÁR
14.30: GP Monseré, férfiak
KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája
A negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés
14.00: Borussia Dortmund (német)–FTC-Rail Cargo Hungaria, Hamm (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Ikast (dán)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)
Európa-liga, nők
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
17.45: Nyköbing–Thüringer HC (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA, alapszakasz
22.00: Denver Nuggets–Portland TrailBlazers (Tv: Sport1)
LOVASSPORT
21.00: díjugratás, Saut Hermés, Párizs
22.00: díjugratás, Saut Hermés, Faubourg-díj, Párizs
23.00: díjugratás, Saut Hermés, Hermes Nagydíj, Párizs
MOTORSPORT
MOTOGP
Brazil Nagydíj, Goiania
7.15: Moto3, időmérő (Tv: Match4)
8.15: Moto2, időmérő (Tv: Match4)
9.15: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)
16.00: Moto3 (Tv: Arena4)
17.15: Moto2 (Tv: Arena4)
19.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz, 24. (utolsó) forduló
18.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár
18.00: Kecskeméti RC–MEAFC-Peka Bau
Női Extraliga, az 5–9. helyért
18.00: Vasas SC–MÁV Előre Foxconn – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-roplabda-kft/)
SZNÚKER
7.00: World Open, döntő, 1. rész (Tv: Eurosport1)
13.30: World Open, döntő, 2. rész (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
10.30: világkupa, nők, szuperóriás-műlesiklás, Lillehammer (Tv: Eurosport1)
12.00: világkupa, férfiak, szuperóriás-műlesiklás, Lillehammer (Tv: Eurosport1)
Sífutás
17.20: világkupa, férfiak, 20 km, szabad stílus, tömegrajtos, Lake Placid (Tv: Eurosport2)
19.20: világkupa, nők, 20 km, szabad stílus, tömegrajtos, Lake Placid (Tv: Eurosport1)
Sílövészet
13.30: világkupa, nők, tömegrajtos, Oslo (Tv: Eurosport2)
16.15: világkupa, férfiak, tömegrajtos, Oslo (Tv: Eurosport1)
17.15: világkupa, férfiak, HS 240, Vikersund (Tv: Eurosport1)
Síugrás
9.20: világkupa, nők, HS 240, Vikersund (Tv: Eurosport2)
17.15: világkupa, férfiak, HS 240, Vikersund (Tv: Eurosport1)
VÍZILABDA
Konferenciakupa, negyeddöntős kör, A-csoport, Athén
12.30: Panioniosz (görög)–EPS-Honvéd
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A hétvége érdekesebb sporteseményei, Nemzeti sportkrónika
7.00: A labdarúgó NB I 27. fordulójáról és a Ferencváros hétközi, Braga elleni El-meccséről beszélgetünk
7.40: A víz világnapján Gyurta Gergellyel idézzük fel az úszással kapcsolatos kedvenc emlékeit
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika
8.40: Nemcsik Zsoltot, a férfi kardválogatott vezetőedzőjét hívjuk a hétvégi világkupaversennyel kapcsolatban
9.05: Rosta István a magyar érdekeltségű európai kézilabda-kupamérkőzésekről
9.40: Borbély Zoltán sportjogász az Afrika-kupa utóéletéről
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás.
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
14.00: Közvetítés a Dortmund–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
14.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
16.45: Közvetítés Kazincbarcika–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf és Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László
18.45: A BEK-/BL-döntők története: 2. rész: 1957
19.15: Közvetítés a Kisvárda–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
21.15: Visszatekintés az asztalitenisz országos bajnokság döntőire
22.00: A labdarúgó NB I 27. fordulójának összefoglalója
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával