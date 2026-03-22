Vasárnapi sportműsor: három NB I-es meccs, Borussia Dortmund–FTC a női kézi BL-ben, Arsenal–Manchester City Ligakupa-döntő

MÁRCIUS 22., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

27. FORDULÓ

14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II – élő eredménykövető

23. FORDULÓ

14.00: Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

14.00: BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

14.00: Budafoki MTE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

14.00: Karcagi SC-Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

15.00: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Vasas FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

NB III

21. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II

14.00: Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE

14.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Gödöllői SK

14.00: Debreceni EAC–Diósgyőri VTK II F4R

14.00: Sényő FC-ZMB Building–Putnok FC

14.00: Tiszafüredi VSE–FC Hatvan

14.00: Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC

14.00: Füzesabony SC–Debreceni VSC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

11.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Bicskei TC

14.00: Opus Tigáz Tatabánya–Szombathelyi Haladás

14.00: Balatonfüredi FC–Újpest FC II

14.00: Komárom VSE–Budaörs

14.00: FC Sopron–Puskás Akadémia FC II

17.00: Dorogi FC–VSC 2015 Veszprém

17.00: Gyirmót FC Győr–Ikoba Beton Zsámbék

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Szegedi VSE

11.00: Tiszaföldvár SE–Meton-FC Dabas SE

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Gyulai Termál FC

13.00: III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

14.00: BKV Előre–Martfűi LSE

14.00: ESMTK–Dunaharaszti MTK

14.00: Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II

14.00: Monor SE–Csepel SC

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–PTE-PEAC

11.00: Paksi FC II–Érdi VSE

14.00: MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC

14.00: Majosi SE–BFC Siófok

14.00: Szekszárdi UFC–Greenplan Balatonlelle SE

14.00: Pécsi MFC–FC Nagykanizsa

14.00: Pénzügyőr SE–Dombóvári FC

16.00: Dunaújváros FC–Iváncsa KSE

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ

13.00: Newcastle United–Sunderland (Tv: Spíler1)

15.15: Aston Villa–West Ham United (Tv: Spíler1)

15.15: Tottenham Hotspur–Nottingham Forest

ANGOL LIGAKUPA

DÖNTŐ

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

27. FORDULÓ

15.00: Lyon–Monaco

17.15: Marseille–Lille

17.15: Paris FC–Le Havre

17.15: Rennes–Metz

20.45: Nantes–Strasbourg

HORVÁT 1. HNL

15.00: Slaven Belupo–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt

17.30: St. Pauli–Freiburg

19.30: Augsburg–VfB Stuttgart

OLASZ SERIE A

30. FORDULÓ

12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)

15.00: Atalanta–Hellas Verona

15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)

18.00: Roma–Lecce

20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

26. FORDULÓ

19.00: Alverca–Sporting (Tv: Sport2)

21.30: Braga–Porto (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

29. FORDULÓ

14.00: FC Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler1)

21.00: Real Madrid–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

15.00: Topolyai SC–Radnicski 1923 – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Országos bajnokság, Mosonmagyaróvár (UFM Aréna)

10.00: elődöntők

15.00: döntők

ATLÉTIKA

Róma-maraton

8.45: verseny (Tv: Sport1)

Fedett pályás atlétikai világbajnokság

9.45: délelőtti program (Tv: M4 Sport)

Ötpróba (Szűcs Szabina) – 10.05: 60 m gát, 10.43: magasugrás, 12.21: súlylökés

10.48: férfi 4x400 m, elődöntő (Magyarország)

12.55: női 60 m gát, előfutamok (Kozák Luca)

17.30: délutáni program (Tv: M4 Sport+)

ötpróba (Szűcs Szabina) – 17.40: távolugrás, 20.03: 800 m

18.52: női 60 m gát, elődöntő (Kozák Luca?)

20.13: női 60 m gát, DÖNTŐ (Kozák?)

20.26: férfi 4x400 m, DÖNTŐ (Magyarország?)

AUTÓSPORT

20.00: NASCAR Cup Series, Goodyear 400 (Tv: Match4)

CURLING

Női világbajnokság, Calgary

16.00: bronzmérkőzés

20.00: döntő

CSELGÁNCS

Grand Slam-verseny

14.00: 3. nap, Tbiliszi (Tv: Sport2)

GOLF

18.30: PGA Tour, Valspar Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

DARTS

European Tour, Wieze

13.00: 3. nap, délután (Tv: Max4)

19.00: 3. nap, este (Tv: Max4)

JÉGKORONG

Erste Liga, negyeddöntő, 7. mérkőzés (ha szükséges)

17.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

KERÉKPÁR

14.30: GP Monseré, férfiak

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája

A negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés

14.00: Borussia Dortmund (német)–FTC-Rail Cargo Hungaria, Hamm (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Ikast (dán)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)

Európa-liga, nők

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

17.45: Nyköbing–Thüringer HC (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, alapszakasz

22.00: Denver Nuggets–Portland TrailBlazers (Tv: Sport1)

LOVASSPORT

21.00: díjugratás, Saut Hermés, Párizs

22.00: díjugratás, Saut Hermés, Faubourg-díj, Párizs

23.00: díjugratás, Saut Hermés, Hermes Nagydíj, Párizs

MOTORSPORT

MOTOGP

Brazil Nagydíj, Goiania

7.15: Moto3, időmérő (Tv: Match4)

8.15: Moto2, időmérő (Tv: Match4)

9.15: MotoGP, sprintfutam (Tv: Match4)

16.00: Moto3 (Tv: Arena4)

17.15: Moto2 (Tv: Arena4)

19.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz, 24. (utolsó) forduló

18.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár

18.00: Kecskeméti RC–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, az 5–9. helyért

18.00: Vasas SC–MÁV Előre Foxconn – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-roplabda-kft/)

SZNÚKER

7.00: World Open, döntő, 1. rész (Tv: Eurosport1)

13.30: World Open, döntő, 2. rész (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

10.30: világkupa, nők, szuperóriás-műlesiklás, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

12.00: világkupa, férfiak, szuperóriás-műlesiklás, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

Sífutás

17.20: világkupa, férfiak, 20 km, szabad stílus, tömegrajtos, Lake Placid (Tv: Eurosport2)

19.20: világkupa, nők, 20 km, szabad stílus, tömegrajtos, Lake Placid (Tv: Eurosport1)

Sílövészet

13.30: világkupa, nők, tömegrajtos, Oslo (Tv: Eurosport2)

16.15: világkupa, férfiak, tömegrajtos, Oslo (Tv: Eurosport1)

17.15: világkupa, férfiak, HS 240, Vikersund (Tv: Eurosport1)

Síugrás

9.20: világkupa, nők, HS 240, Vikersund (Tv: Eurosport2)

17.15: világkupa, férfiak, HS 240, Vikersund (Tv: Eurosport1)

VÍZILABDA

Konferenciakupa, negyeddöntős kör, A-csoport, Athén

12.30: Panioniosz (görög)–EPS-Honvéd

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hétvége érdekesebb sporteseményei, Nemzeti sportkrónika

7.00: A labdarúgó NB I 27. fordulójáról és a Ferencváros hétközi, Braga elleni El-meccséről beszélgetünk

7.40: A víz világnapján Gyurta Gergellyel idézzük fel az úszással kapcsolatos kedvenc emlékeit

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika

8.40: Nemcsik Zsoltot, a férfi kardválogatott vezetőedzőjét hívjuk a hétvégi világkupaversennyel kapcsolatban

9.05: Rosta István a magyar érdekeltségű európai kézilabda-kupamérkőzésekről

9.40: Borbély Zoltán sportjogász az Afrika-kupa utóéletéről

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás.

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

14.00: Közvetítés a Dortmund–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

14.30: Közvetítés a Puskás Akadémia–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

16.45: Közvetítés Kazincbarcika–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf és Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László

18.45: A BEK-/BL-döntők története: 2. rész: 1957

19.15: Közvetítés a Kisvárda–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

21.15: Visszatekintés az asztalitenisz országos bajnokság döntőire

22.00: A labdarúgó NB I 27. fordulójának összefoglalója

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával