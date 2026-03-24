Szerdai sportműsor: négy közé juthat a Fehérvár az ICEHL-ben

MÁRCIUS 25., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

U19-ES EB-SELEJTEZŐ, ELITKÖR

6. CSOPORT, 1. FORDULÓ

12.00: Szlovákia–Törökország

17.00: Olaszország–Magyarország

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGKUPAVERSENY, LILLEHAMMER

9.15: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

10.30: férfi műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

12.15: női óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

13.30: férfi műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Csütörtök, 1.00: San Francisco Giants–New York Yankees (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék

SVÉD BAJNOKSÁG, RÁJÁTSZÁS

19.00: Frölunda–Lulea (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

13.00: Tour of Bruges (Bruges–Bruges, 202.9 km)

16.00: katalán körverseny, férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Mol Tatabánya KC–Carbonex-Komló

NŐI NB I

18.00: DVSC Schaeffler–NEKA

18.00: Kozármisleny KA–FTC-Rail Cargo Hungaria

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, NEGYEDDÖNTŐ

1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda

18.00: Sopron Basket–Csata TKK

18.00: Tarr KSC Szekszárd–TFSE

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 33. FORDULÓ

20.30: Baskonia (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)

NBA, ALAPSZAKASZ

6.00: Phoenix Suns–Denver Nuggets (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1044 (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA

VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA

11.30: női rövid program (Tv: M4 Sport; Eurosport1, 11.30 és 14.30)

18.45: páros rövid program (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) (Tv: Eurosport1; Duna World, 21.45)

ÖKÖLVÍVÁS

19.00: Papp László 100 gála (Budapest, Dr. Koltai Jenő Sportközpont) (Tv: M4 Sport, 19.30)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT

19.00: Kecskeméti RC–Szolnoki RK-SC SI

19.30: Vidux-Szegedi RSE–Dunaújvárosi KSE

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI

18.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő

VÍVÁS

PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPAVERSENY, ASZTANA

5.00: férfi egyéni selejtező

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 2. FORDULÓ

20.30: Waspo Hannover (német)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI OB I

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: Dunaújvárosi FVE–One Eger

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szabó Szilvia, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: OF-oldalt indít a magyar teniszező… Vajon miért?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Háborognak az európai szurkolócsoportok a vb-jegyárak miatt

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Papp László-interjúk, -közvetítések, valamint egy 74 évvel ezelőtti rádiójáték

12.00: Bajnokok Nyáguly Gergellyel – Konkoly Zsófia

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Ökölvívás, Papp László 100, vendég: Csötönyi Sándor

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Spiller István

17.00: Labdarúgás, BEK/BL-döntős történelem. Szlovénia ellen készül labdarúgó-válogatottunk

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Ökölvívás, Papp László 100, beszélgetés ifj. Papp Lászlóval

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Katona László

18.00: Kézilabda, élő közvetítés a Mosonmagyaróvár–Esztergom női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György

19.15: Jégkorong, élő közvetítés a Fehérvár–Klagenfurt ICEHL-negyeddöntőről. Kommentátor: Virányi Zsolt és Szalai Kristóf

20.30: Vízilabda, élő közvetítés a Hannover–FTC férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla

22.30: Sportvilág