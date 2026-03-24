Szerdai sportműsor: négy közé juthat a Fehérvár az ICEHL-ben
MÁRCIUS 25., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
U19-ES EB-SELEJTEZŐ, ELITKÖR
6. CSOPORT, 1. FORDULÓ
12.00: Szlovákia–Törökország
17.00: Olaszország–Magyarország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPAVERSENY, LILLEHAMMER
9.15: női óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
10.30: férfi műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
12.15: női óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
13.30: férfi műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Csütörtök, 1.00: San Francisco Giants–New York Yankees (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ERSTE LIGA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék
SVÉD BAJNOKSÁG, RÁJÁTSZÁS
19.00: Frölunda–Lulea (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
13.00: Tour of Bruges (Bruges–Bruges, 202.9 km)
16.00: katalán körverseny, férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Mol Tatabánya KC–Carbonex-Komló
NŐI NB I
18.00: DVSC Schaeffler–NEKA
18.00: Kozármisleny KA–FTC-Rail Cargo Hungaria
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, NEGYEDDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: NKA Universitas Pécs–ELTE BEAC Újbuda
18.00: Sopron Basket–Csata TKK
18.00: Tarr KSC Szekszárd–TFSE
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 33. FORDULÓ
20.30: Baskonia (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)
NBA, ALAPSZAKASZ
6.00: Phoenix Suns–Denver Nuggets (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1044 (Tv: Sport2)
MŰKORCSOLYA
VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA
11.30: női rövid program (Tv: M4 Sport; Eurosport1, 11.30 és 14.30)
18.45: páros rövid program (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei) (Tv: Eurosport1; Duna World, 21.45)
ÖKÖLVÍVÁS
19.00: Papp László 100 gála (Budapest, Dr. Koltai Jenő Sportközpont) (Tv: M4 Sport, 19.30)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT
19.00: Kecskeméti RC–Szolnoki RK-SC SI
19.30: Vidux-Szegedi RSE–Dunaújvárosi KSE
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI
18.00: férfi egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő
VÍVÁS
PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPAVERSENY, ASZTANA
5.00: férfi egyéni selejtező
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 2. FORDULÓ
20.30: Waspo Hannover (német)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI OB I
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: Dunaújvárosi FVE–One Eger
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szabó Szilvia, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: OF-oldalt indít a magyar teniszező… Vajon miért?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Háborognak az európai szurkolócsoportok a vb-jegyárak miatt
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Papp László-interjúk, -közvetítések, valamint egy 74 évvel ezelőtti rádiójáték
12.00: Bajnokok Nyáguly Gergellyel – Konkoly Zsófia
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Ökölvívás, Papp László 100, vendég: Csötönyi Sándor
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Spiller István
17.00: Labdarúgás, BEK/BL-döntős történelem. Szlovénia ellen készül labdarúgó-válogatottunk
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Ökölvívás, Papp László 100, beszélgetés ifj. Papp Lászlóval
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Katona László
18.00: Kézilabda, élő közvetítés a Mosonmagyaróvár–Esztergom női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György
19.15: Jégkorong, élő közvetítés a Fehérvár–Klagenfurt ICEHL-negyeddöntőről. Kommentátor: Virányi Zsolt és Szalai Kristóf
20.30: Vízilabda, élő közvetítés a Hannover–FTC férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla
22.30: Sportvilág