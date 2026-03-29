Nemzeti Sportrádió

Rosszul lett edzés előtt, megint kórházba szállították a románok kapitányát

2026.03.29. 15:00
Címkék
Mircea Lucescu
Mircea Lucescu nélkül utazott el a Szlovákia elleni keddi felkészülési mérkőzésre Románia labdarúgó-válogatottja, miután a szövetségi kapitány szívritmuszavarok miatt kórházi kezelésre szorul.

A 80 éves edző a vasárnapi edzés előtti eligazításon lett rosszul, hirtelen félbeszakadt a beszéde, mivel nem kapott levegőt. Lucescut előbb a válogatott orvosi stábja látta el, majd mentővel szállították a bukaresti Egyetemi Kórházba, ahol szívritmus-zavart állapítottak meg nála, stabilizálták az állapotát, de a következő napokban további vizsgálatok várnak rá. A veterán szakember már az év elején is külföldi kórházi kezelésre szorult.

A Román Labdarúgó-szövetség elnöke, Răzvan Burleanu szerint Lucescu ugyan szeretett volna a csapattal tartani, de pozsonyi találkozón Ionel Gane és Florin Constantinovici másodedzők irányítják majd a román válogatottat. „Ez az első alkalom, hogy egy ilyen krízishelyzettel szembesülünk, főleg, hogy a játékosok vele voltak a megbeszélésen. A kialakulása után még a mérkőzés elmaradásának lehetőségét is figyelembe vettük, beszéltünk is a szlovákiai kollégákkal és az UEFA-val. Minden Lucescu úr egészségi állapotától függött, de végül az eredeti időpontban lejátszuk a mérkőzést” – nyilatkozta a mogosaia-i edzőközpontban rögtönzött sajtótájékoztatóján Burleanu.

Lucescunak alighanem ez lett volna 47 éves edzői pályafutásának utolsó mérkőzése, miután Románia csütörtök este 1-0-ra elvesztette a Törökország elleni világbajnoki pótselejtezőt. A román futballban nyílt titok, hogy a szövetség Gheorghe Hagit szeretné kinevezni utódjául, aki az érdekellentétek elkerülése miatt már el is adta futballakadémiája és klubja, a Farul Constanta részvényeit sógorának, Gheorghe Popescunak.

 

