Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Fegyelmi eljárás az amerikai légiós ellen, újabb csapattól rúghatják ki

2026.03.06. 15:58
Marchelus Avery játékjogát felfüggesztette a Falco (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
kosárlabda Marchelus Avery Falco
A Falco KC Szombathely férfi kosárlabdacsapata a Facebook-oldalán jelentette be, hogy azonnali hatállyal felfüggesztette Marchelus Avery játékjogát, és kezdeményezte a játékos szerződésének felbontását.
Kosárlabda
2025.12.18. 12:25

A Körmend szerződést bontott az amerikai kosarassal, a Falco szerződtette

A klub beszámolója szerint a játékos és a szakmai stáb között többször is nézetkülönbség alakult ki.

Marchelus Avery szerződését december 18-án bontotta fel a Körmend, a klub közleménye szerint többször is nézetkülönbség alakult ki közte és a stáb között, ezt végül nem sikerült megoldani. A felek végül megállapodtak a szerződés felbontásában.

A Körmenden 199 pontot dobó, 18.1-et átlagoló amerikai kosaras nem sokáig volt csapat nélkül, a Falco ugyanis néhány órával később szerződtette.

A 25 éves kosaras kilenc bajnokin játszott a szombathelyieknél, 117 pontot dobott, de a klub péntek délután jelezte, hogy azonnali hatállyal felfüggesztette Avery játékjogát, és kezdeményezi a szerződés felbontását. A Falco közleménye szerint a játékos fegyelmi vétséget követett el, amely ellentétes a csapat értékeivel, illetve a hazai és nemzetközi sportszabályokkal.

Avery egyébként elutazott a Falcóval a szegedi bajnokira, de pályára már nem lép.

 

 

kosárlabda Marchelus Avery Falco
