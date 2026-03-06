Fegyelmi eljárás az amerikai légiós ellen, újabb csapattól rúghatják ki

Marchelus Avery szerződését december 18-án bontotta fel a Körmend, a klub közleménye szerint többször is nézetkülönbség alakult ki közte és a stáb között, ezt végül nem sikerült megoldani. A felek végül megállapodtak a szerződés felbontásában.

A Körmenden 199 pontot dobó, 18.1-et átlagoló amerikai kosaras nem sokáig volt csapat nélkül, a Falco ugyanis néhány órával később szerződtette.

A 25 éves kosaras kilenc bajnokin játszott a szombathelyieknél, 117 pontot dobott, de a klub péntek délután jelezte, hogy azonnali hatállyal felfüggesztette Avery játékjogát, és kezdeményezi a szerződés felbontását. A Falco közleménye szerint a játékos fegyelmi vétséget követett el, amely ellentétes a csapat értékeivel, illetve a hazai és nemzetközi sportszabályokkal.

Avery egyébként elutazott a Falcóval a szegedi bajnokira, de pályára már nem lép.