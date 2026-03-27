Pénteki sportműsor: sajtótájékoztatót tart a magyar labdarúgó-válogatott

2026.03.27. 01:10
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Pénteken megtartják a sajtótájékoztatókat a szombati Magyarország–Szlovénia barátságos labdarúgó-mérkőzés előtt. Több európai válogatott is felkészülési meccset játszik, illetve lesznek összecsapások az NB III-ban, a női NB I-ben és a férfi futsal NB I-ben is. A Formula–1-ben két szabadedzést rendeznek a Japán Nagydíjon, valamint több csapat is meccset játszik a férfi kézilabda és kosárlabda NB I-ben. Magyar versenyzőknek szurkolhatunk a műsorcsolya-világbajnokságon és a nyílt vízi úszók egyiptomi világkupaversenyén, de vívóinkra is vk-viadalokon várnak asszók. Emellett többek között szerepel még a kiemelt sportprogramban kerékpár, röplabda, síugrás, tenisz és vízilabda is.

 MÁRCIUS 27., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.50: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)
19.15: a szlovén labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
17.30: Oroszország–Nicaragua
18.00: Montenegró–Andorra
18.00: Ausztria–Ghána (Tv: Spíler1)
20.00: Görögország–Paraguay (Tv: Match4)
20.45: Anglia–Uruguay (Tv: Spíler1)
20.45: Svájc–Németország (Tv: Arena4)
20.45: Hollandia–Norvégia
21.00: Spanyolország–Szerbia (Tv: Spíler2)

NB III
22. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
14.00: Meton-FC Dabas SE–Monor SE

NŐI NB I
16. FORDULÓ
15.00: Viktória FC–MTK Budapest

FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
FELSŐHÁZ, 4. FORDULÓ
18.30: Veszprém–DEAC
19.50: Aramis SE–Nyírbátor
20.45: Újpest FC–Nyíregyháza

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
21.30: San Francisco Giants–New York Yankees (Tv: Sport2)

FORMULA–1
JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA
  3.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
  7.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF
PGA TOUR
20.00: Houston Open, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR 
12.52: E3 Saxo Classic (Harelbeke–Harelbeke, 208.5 km) (Tv: Eurosport2, 16.00)
14.20: katalán körverseny, férfiverseny, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 20. FORDULÓ
18.00: PLER-Budapest–CYEB-Budakalász 
18.00: FTC-Green Collect–Csurgói KK 
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–One Veszprém HC 
18.30: HE-DO B.Braun Gyöngyös–ETO University HT
NÉMET BUNDESLIGA
19.00: Melsungen–THW Kiel (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, 24. FORDULÓ
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Endo Plus Service-Honvéd 
18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Egis Körmend
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 34. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Monaco (francia)
20.30: Barcelona (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)
20.30: Baskonia (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Valencia (spanyol)
NCAA, MARCH MADNESS, SWEET 16
Szombat, 0.00: Duke–St. John’s (Tv: Match4)
Szombat, 2.30: UConn–Michigan State (Tv: Match4)

KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 148, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

MŰKORCSOLYA
VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA
11.30: jégtánc, ritmustánc (Ignateva Maria, Szemko Danijil Leonyidovics) (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.20)
18.00: női kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
VILÁGKUPAVERSENY, EGYIPTOM
  9.00: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)
12.00: női 10 km (Tv: M4 Sport)

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT
19.00: Dunaújvárosi KSE–Kecskeméti RC
NŐI EXTRALIGA, AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas SC

SÍUGRÁS
VILÁGKUPA, PLANICA
14.50: férfi HS 240 (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI
18.00: férfi egyes, elődöntő, páros, elődöntő; női páros, elődöntő

VÍVÁS
GEREVICH–KOVÁCS–KÁRPÁTI FÉRFI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-CSARNOK)
10.00: selejtező
NŐI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, TASKENT
  6.00: egyéni selejtező
PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPAVERSENY, ASZTANA
  5.00: egyéni 64-es tábla

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 4. FORDULÓ
18.45: UVSE–KSI SE
19.30: Kaposvári VK–Pécsi VSK-Mecsek Füszért

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Változások a női futballban. Vendég: Berkesi Judit
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
  9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül, birkózómagazin Regős László Pállal
14.35: Hárompontos, kosárlabda-magazin Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Vendég: Sebők Vilmos, korábbi válogatott labdarúgó, aki a nemzeti tizenegyben szerzett gólt Szlovénia ellen
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Göbölyös Gábor, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Mi várható a Formula 1-es Japán Nagydíjon?
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Keszi Dóra beszélgetett a magyar kardvívó-válogatott tagjaival
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Bozsik Péter érkezik a stúdióba. Téma: a szlovén futball, hiszen szombaton Magyarország–Szlovénia barátságos mérkőzést rendeznek
19.00: Hamarosan teljes lesz a labdarúgó-világbajnokság mezőnye
19.40: A hétvégi magyar érdekeltségű nemzetközi kézilabda-mérkőzések felvezetése 
20.00: Interjúk a Nemzeti Atlétikai Központ névadó ünnepségéről
20.40: 350 évvel ezelőtt ezen a napon született II. Rákóczi Ferenc – sportcsapatok, amelyek a nevében szerepel a „Rákóczi” név
21.00: A színházi világnap alkalmából beszélgetés Nemcsák Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésszel, a sporttal való kapcsolatáról (ismétlés)
22.00: Gurulj be lassítva is! – a magazin ismétlése
22.30: Sportvilág Szabó Szilviával

 

sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
