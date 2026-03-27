Pénteki sportműsor: sajtótájékoztatót tart a magyar labdarúgó-válogatott

MÁRCIUS 27., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.50: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Telki)

19.15: a szlovén labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Puskás Aréna)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

17.30: Oroszország–Nicaragua

18.00: Montenegró–Andorra

18.00: Ausztria–Ghána (Tv: Spíler1)

20.00: Görögország–Paraguay (Tv: Match4)

20.45: Anglia–Uruguay (Tv: Spíler1)

20.45: Svájc–Németország (Tv: Arena4)

20.45: Hollandia–Norvégia

21.00: Spanyolország–Szerbia (Tv: Spíler2)

NB III

22. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

14.00: Meton-FC Dabas SE–Monor SE

NŐI NB I

16. FORDULÓ

15.00: Viktória FC–MTK Budapest

FUTSAL

FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS

FELSŐHÁZ, 4. FORDULÓ

18.30: Veszprém–DEAC

19.50: Aramis SE–Nyírbátor

20.45: Újpest FC–Nyíregyháza

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

21.30: San Francisco Giants–New York Yankees (Tv: Sport2)

FORMULA–1

JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA

3.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

7.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

20.00: Houston Open, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

12.52: E3 Saxo Classic (Harelbeke–Harelbeke, 208.5 km) (Tv: Eurosport2, 16.00)

14.20: katalán körverseny, férfiverseny, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 20. FORDULÓ

18.00: PLER-Budapest–CYEB-Budakalász

18.00: FTC-Green Collect–Csurgói KK

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–One Veszprém HC

18.30: HE-DO B.Braun Gyöngyös–ETO University HT

NÉMET BUNDESLIGA

19.00: Melsungen–THW Kiel (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 24. FORDULÓ

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Endo Plus Service-Honvéd

18.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Egis Körmend

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 34. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Monaco (francia)

20.30: Barcelona (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)

20.30: Baskonia (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Valencia (spanyol)

NCAA, MARCH MADNESS, SWEET 16

Szombat, 0.00: Duke–St. John’s (Tv: Match4)

Szombat, 2.30: UConn–Michigan State (Tv: Match4)

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 148, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

MŰKORCSOLYA

VILÁGBAJNOKSÁG, PRÁGA

11.30: jégtánc, ritmustánc (Ignateva Maria, Szemko Danijil Leonyidovics) (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.20)

18.00: női kűr (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

VILÁGKUPAVERSENY, EGYIPTOM

9.00: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)

12.00: női 10 km (Tv: M4 Sport)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT

19.00: Dunaújvárosi KSE–Kecskeméti RC

NŐI EXTRALIGA, AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas SC

SÍUGRÁS

VILÁGKUPA, PLANICA

14.50: férfi HS 240 (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MIAMI

18.00: férfi egyes, elődöntő, páros, elődöntő; női páros, elődöntő

VÍVÁS

GEREVICH–KOVÁCS–KÁRPÁTI FÉRFI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, BUDAPEST (BOK-CSARNOK)

10.00: selejtező

NŐI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, TASKENT

6.00: egyéni selejtező

PÁRBAJTŐR-VILÁGKUPAVERSENY, ASZTANA

5.00: egyéni 64-es tábla

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, 4. FORDULÓ

18.45: UVSE–KSI SE

19.30: Kaposvári VK–Pécsi VSK-Mecsek Füszért

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Változások a női futballban. Vendég: Berkesi Judit

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül, birkózómagazin Regős László Pállal

14.35: Hárompontos, kosárlabda-magazin Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor

15.00: Vendég: Sebők Vilmos, korábbi válogatott labdarúgó, aki a nemzeti tizenegyben szerzett gólt Szlovénia ellen

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Göbölyös Gábor, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Mi várható a Formula 1-es Japán Nagydíjon?

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Keszi Dóra beszélgetett a magyar kardvívó-válogatott tagjaival

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Bozsik Péter érkezik a stúdióba. Téma: a szlovén futball, hiszen szombaton Magyarország–Szlovénia barátságos mérkőzést rendeznek

19.00: Hamarosan teljes lesz a labdarúgó-világbajnokság mezőnye

19.40: A hétvégi magyar érdekeltségű nemzetközi kézilabda-mérkőzések felvezetése

20.00: Interjúk a Nemzeti Atlétikai Központ névadó ünnepségéről

20.40: 350 évvel ezelőtt ezen a napon született II. Rákóczi Ferenc – sportcsapatok, amelyek a nevében szerepel a „Rákóczi” név

21.00: A színházi világnap alkalmából beszélgetés Nemcsák Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésszel, a sporttal való kapcsolatáról (ismétlés)

22.00: Gurulj be lassítva is! – a magazin ismétlése

22.30: Sportvilág Szabó Szilviával