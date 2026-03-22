Hétfői sportműsor: jön az ötödik meccs a Fehérvár és a Klagenfurt között az osztrák hokiligában
MÁRCIUS 23., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
NB I, rájátszás
Felsőház
18.00: DEAC–Aramis SE
18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor
Alsóház
18.30: Kecskemét–Haladás
20.30: H.O.P.E Futsal–Magyar Futsal Akadémia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ICEHL, negyeddöntő, 5. mérkőzés
19.30: EC KAC (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
Svéd bajnokság
Rájátszás
19.00: Kalmar–Södertälje (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
15.20: Katalán körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1042 (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Miami
16.00: Férfiak, egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, 2. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: NB I-es összefoglaló. Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
8.00: Vendég: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Preiszler Gábor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Kosárlabda, vendég: Aho Nina, a vb-résztvevő válogatott játékosa
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: A BEK/BL-döntők története: 1958. Hogyan készül az ökölvívó-szövetség Papp László születésének 100. évfordulójára? – Kovács István
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Atlétika, visszatekintés a fedett pályás világbajnokságra
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Simon Zoltán, Wukovics László
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
19.30: Jégkorong, élő közvetítés a Klagenfurt–Fehérvár ICEHL-negyeddöntőről, kommentátor: Erdei Márk
21.30: Sporttörténetek a lengyel–magyar barátság napján
22.30: Sportvilág