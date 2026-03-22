Hétfői sportműsor: jön az ötödik meccs a Fehérvár és a Klagenfurt között az osztrák hokiligában

Hétfőn rendezik meg az ötödik mérkőzést a Fehérvár és a Klagenfurt között az osztrák hokiliga negyeddöntőjében. A felsőházban és az alsóházban is játszanak mérkőzéseket a futsal NB I-ben. Lesz kerékpáros Katalán körverseny és miami tenisztorna is a kiemelt programban.

MÁRCIUS 23., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM FUTSAL

NB I, rájátszás

Felsőház

18.00: DEAC–Aramis SE

18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor

Alsóház

18.30: Kecskemét–Haladás

20.30: H.O.P.E Futsal–Magyar Futsal Akadémia TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK JÉGKORONG

ICEHL, negyeddöntő, 5. mérkőzés

19.30: EC KAC (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

Svéd bajnokság

Rájátszás

19.00: Kalmar–Södertälje (Tv: Sport2) KERÉKPÁR

15.20: Katalán körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1042 (Tv: Sport1) TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Miami

16.00: Férfiak, egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, 2. forduló A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: NB I-es összefoglaló. Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

8.00: Vendég: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Preiszler Gábor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Kosárlabda, vendég: Aho Nina, a vb-résztvevő válogatott játékosa

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: A BEK/BL-döntők története: 1958. Hogyan készül az ökölvívó-szövetség Papp László születésének 100. évfordulójára? – Kovács István

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Atlétika, visszatekintés a fedett pályás világbajnokságra

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Simon Zoltán, Wukovics László

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

19.30: Jégkorong, élő közvetítés a Klagenfurt–Fehérvár ICEHL-negyeddöntőről, kommentátor: Erdei Márk

21.30: Sporttörténetek a lengyel–magyar barátság napján

22.30: Sportvilág