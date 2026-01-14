Nemzeti Sportrádió

Hatalmas ünneplésben részesült Fazekas László az Antwerp kupameccsén

2026.01.14. 14:48
Fazekas 2019-ben az Év Sportolója Gálán díjátadóként szerepelt (Fotó: Török Attila)
Kedd este a Royal Antwerp hazai pályán 2–1-re legyőzte a La Louviere csapatát a Belga Kupa negyeddöntőjében, s a mérkőzésre az antwerpeniek meghívták a klub legendáját, a 78 éves, a magyar válogatottban 92 alkalommal szerepelt Fazekas Lászlót, aki évek óta a gyógyíthatatlan ALS-betegséggel küzd.

Fazekas az elmúlt években részben Spanyolországban, Marbellában élt feleségével, ám az Újpesttel a hetvenes években kilenc magyar bajnoki címet szerző szélső nemrég visszaköltözött Belgiumba. Korábbi klubja, a Royal Antwerp vezetői a kedd esti kupameccsre meghívták díszvendégként a kerekesszékhez kötött Fazekast és családját. A Royal Antwerp 2–1-re győzött, ám a legnagyobb ünneplést az egykori európai ezüstcipős kapta, amikor megjelent a pálya szélén, ahol a klub vezetői a csapat mezével és sáljával köszöntötték.

Az 1968-ban a magyar válogatottal olimpiai bajnoki címet szerző Fazekas látogatásáról a belga lapok is beszámoltak, a Gazet van Antwerpen megfogalmazása szerint ez Fazekas László, az egykori játékos, kultikus hős kívánsága volt – vagyis, hogy még egyszer kimehessen a volt csapata stadionjába egy meccsre.

Született: 1947. október 15., Budapest
Játékos-pályafutása: Újpesti Dózsa (1959–1980), Royal Antwerp (belga, 1980–1984), Sint-Truiden (belga, 1984–1985)
Edzői pályafutása: Racing Jet (belga, 1985–1986), Aalst (belga, 1986–1988, 1990–1992), Harelbeke (belga, 1988–1990), Union Saint-Gilloise (belga, 1992–1994), a magyar válogatott másodedzője (1994–1995), Royal Antwerp (belga, 1995–1996)
Sikerei: magyar bajnok (9 – 1969, 1970, 1970–1971, 1971–1972, 1972–1973, 1973–1974, 1974–1975, 1977–1978, 1978–1979), Magyar Kupa-győztes (3 – 1969, 1970, 1975), gólkirály (3 – 1975–1976, 1977–1978, 1979–1980), európai ezüstcipős (1979–1980)
FAZEKAS LÁSZLÓ

Fazekas 1959 és 1980 között az Újpesti Dózsa labdarúgója volt, majd 1984-ig szerepel az Antwerpennél, végül még egy idényt lehúzott a másodosztályú Sint-Truidennél, majd visszavonulása után edzőnek állt, s végül az 1995–1996-os idényben az Antwerp vezetőedzői posztjának betöltésével zárta karrierjének ezt a részét. Húsz évvel később újabb magyar szakember dolgozott a klubnál, Bölöni László személyében, aki jó barátságot ápol Fazekassal.

„Tudok Laci nehéz helyzetéről, hiszen havonta rendszeresen beszélgetünk egymással. Jelenlegi állapotában óriási segítséget nyújt számára a szűkebb család, és persze ebbe beletartozik szeretett klubja, az Antwerpen is. A keddi esemény egyfajta lelki megnyugvást jelenthet számára. Fájdalmas, hogy ebben a modern, okos világban, amelyben mindenféle kórra, betegségre találtak már gyógyírt, az ALS-re még nem, és Laci ilyen helyzetbe került” – mondta lapunknak Bölöni László, aki 2017 és 2020 között dolgozott az Antwerpennél vezetőedzőként.

Fazekasról a belgák legendás kapusa, a hétfőn rendezett Nemzeti Sport Gála díszvendége, Jean-Marie Pfaff is megemlékezett, amikor hosszú interjút adott lapunknak. 

„Belgiumban Fazekas László ikon volt, a 'nyolcvankettes spanyolországi világbajnokságon a magyarok elleni meccset sosem felejtem. Nekünk szükségünk volt a döntetlenre a csoportból való továbbjutáshoz, kemény meccsen egy-egy lett a végeredmény” – idézte fel a 64-szeres belga válogatott, Eb-ezüstérmes Pfaff.

Fazekas 2019-ben szintén a Sportgála díszvendége és díjátadója volt, Dunai Antallal közösen adta át a 2018-as Év góljáért járó elismerést Sigér Dávidnak.

 

