Antoine Griezmann az MLS-ben folytatja – hivatalos

Az Orlando City SC amerikai idő szerint kedd reggel jelentette be Antoine Griezmann érkezését, kiemelve, hogy a világbajnok és vb-ezüstérmes labdarúgó júliusban csatlakozik az amerikai bajnokságban szereplő csapathoz.

A francia támadó középpályás 2028 nyaráig kötelezte el magát a floridaiakhoz, de a megállapodásban szerepel egy további évre szóló opció is.

Az Orlando honlapja kiemeli, hogy Griezmann kiemelt fizetésű játékos lesz, vagyis a hivatalos fizetési sapka fölötti összeget kapja a klubnál. A 35 esztendős játékos a Real Sociedad, a Barcelona és az Atlético Madrid színeiben 792 mérkőzést játszott, ezeken 298 gólt ért el, valamint adott 132 gólpasszt is. Az Atléticóval Európa-ligát, spanyol Szuperkupát és európai Szuperkupát, míg a Barcelonával Spanyol Kupát nyert. A válogatottal 2018-ban világbajnok, 2022-ben vb-ezüstérmes lett, míg 2016-ban Európa-bajnoki döntős volt.

Az Orlando nem kezdte jól a bajnokságot, az első öt meccséből négyet elveszített.