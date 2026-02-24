Sportlövőink érmek reményében utaznak Örményországba

Los Angeles és a 2028-as olimpia lebeg a sportlövők szeme előtt, bár az addig vezető út még hosszú, az első, fontos állomása most következik, az örményországi Európa-bajnokság. Ugyan a kvalifikációs időszak november 1-től indul, tehát a következő bő egy hét eseményei még nem befolyásolják a kvótákat, az ötkarikás játékok szempontjából korántsem lényegtelen kontinensbajnokság előtt állnak a sportlövők.

Sinka László főtitkár a Sir Lancelot étteremben tartott sajtótájékoztatón a Los Angeles-i felkészülés mellett kiemelte, fontos felmérő az Európa-bajnokság a jó néhány fiatalt felvonultató magyar küldöttségnek.

„Erős mezőny vár ránk Jerevánban, a napi forma lehet a döntő tényező – mondta a Nemzeti Sportnak Sinka László. – Jó felkészülés áll a versenyzők mögött, Mátraházán egy közös edzőtáborban is részt vettek napi két-három edzéssel. Reméljük, legalább egy-két érmet hazahoznak majd a sportolóink, kiemelten az olimpia versenyszámokat nézve. Bízom benne, hogy ezzel együtt két-három döntős szereplésünk is lesz. Az olimpiáig hátralévő versenyek mind részeredményeket hoznak, a versenyzőink megmutathatják, hol tartanak, mire képesek.”

Az Európa-bajnokság „éles lövészete” február 28-án kezdődik a mozgócél versenyszámmal, ezen kívül az első két napban a légpisztolyosok és a légpuskások edzéseit tartják meg. Március első négy napjában rendezik a többi számot, elsején és másodikán az olimpiai versenyszámokban bizonyíthatnak a magyar sportlövők. Légpuskában és légpisztolyban az egyéni és a csapat mellett a versenyzők elindulnak vegyes csapat, trió, valamint solo számokban is.

A JEREVÁNI EURÓPA-BAJNOKSÁGON RÉSZT VEVŐ MAGYAR VÁLOGATOTT

Puska, férfiak: Péni István, Hammerl Soma (UTE), Pekler Zalán (EVSE)

Puska, nők: Dénes Eszter (UTE), Ferik Csilla (MATE-GEAC), Bajos Gitta (EVSE), Nagybányai-Nagy Anna (BHSE)

Pisztoly, férfiak: Rédecsi Máté (BHSE), Nagy Ákos Károly (TVSE), Szemán Dávid (Százhalombatta)

Pisztoly, nők: Major Veronika (BEFAG Keszthely), Fábián Sára (Csepel SC), Jákó Miriam (Cél-Tudat), Dézsi Vivien (KSI)

Mozgócél: Tasi Tamás (Honvéd Kossuth Lövész Klub)