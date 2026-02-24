Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Tiranában jön a második rangsorverseny, tizenkét magyarral

2026.02.24. 14:48
Lévai Zoltán pirosban (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)
Szerdától vasárnapig rendezik meg Tiranában a Nemzetközi Birkózószövetség (UWW) idei második rangsorversenyét. A magyar válogatott összesen tizenkét versenyzővel vesz részt a viadalon az albán fővárosban – tudatta hírlevelében a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ).

Az első rangsorversenyen, a Zágrábban rendezett megméretésen hét érmet – két aranyat, két ezüstöt és három bronzot – szereztek a magyarok, valamennyit kötöttfogásban. Ezúttal is ez a szakág adja a legerősebb különítményt: hatan lépnek szőnyegre, többségük már kiharcolta az indulási jogot az áprilisi Európa-bajnokságra, amelynek ugyancsak Tirana ad otthont.

A 77 kilogrammos súlycsoportban külön pikantériát ad a versenynek, hogy válogató zajlik az Eb-szereplésért. Az Eb-győztes, világbajnoki második és harmadik Fritsch Róbert, valamint a vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán között dől el, ki képviselheti Magyarországot a kontinensviadalon.

Fritsch Róbert kékben (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)

A nőknél és szabadfogásban három-három magyar indul. Szabadfogásban ott lesz a 74 kilogrammos Kuramagomedov Murad is, aki az előző rangsorversenyt sérülés miatt hagyta ki.

Bácsi Péter, az MBSZ (Magyar Birkózók Szövetsége) szakmai igazgatója elmondta: szabadfogásban és a nőknél szűkebb csapattal indulnak, részben az U23-as Európa-bajnokság közelsége miatt, mivel több versenyző mind az utánpótlás, mind a felnőtt kontinensviadalon érdekelt. Hozzátette, kiemelkedően erős mezőny várható, különösen kötöttfogásban, ahol az oroszok és a fehéroroszok súlycsoportonként két-két sportolót indítanak. A tiranai verseny után a szabadfogásúak oroszországi edzőtáborba utaznak, a nők Japánban készülnek tovább, míg a kötöttfogásúak itthon folytatják a munkát, várhatóan a grúz válogatottal közösen.

A magyar csapat
Szabadfogás
65 kg: Halidov Gamzatgadzsi
74 kg: Kuramagomedov Murad
97 kg: Végh Richárd
Női birkózás
57 kg: Dollák Tamara
59 kg: Bognár Erika
68 kg: Szabados Noémi
Kötöttfogás
72 kg: Váncza István
77 kg: Lévai Zoltán, Fritsch Róbert
87 kg: Takács István
97 kg: Szőke Alex
130 kg: Vitek Dárius

 

Ezek is érdekelhetik