Megígérte a kislányának, haza is vitte a háromszöget

Micsoda szezonnyitó: harmadik lett a szomolányi Spartan Trail-en, ezzel újabb háromszöggel lett gazdagabb.

Így van, a háromszögért mentem, mindenképpen dobogós helyezéssel szerettem volna indítani a szezont – mondta a Csupasportnak Borza Helga, aki 2 óra 11 perc alatt teljesítette a 21 kilométeres Smolenice Spartan Trail-t, ezzel harmadik lett a hölgyek versenyében. – No, és az is a sztori része, hogy előzetesen a kislányomnak megígértem, elhozom a győztesnek járó díjat... Ez trailverseny, nem voltak akadályok, s mivel még bőven a téli alapozás időszakában vagyok, ilyenkor a kilométerek gyűjtése és a kemény edzések kerülnek középpontba. A télen nem pihentem, folyamatosan edzettem hidegben, hóban, szélben, éppen ezért, úgy voltam vele, ez biztosan meghozza majd az eredményét. Idei első kihívásnak remek volt a verseny, habár a jég, hó és sár itt-ott megnehezítette a dolgomat.

Milyen volt havas körülmények között futni?

Alapvetően jól futható ez a pálya, de az elején elég komoly szintemelkedés várt ránk. Az első öt kilométerben volt közel hatszáz méter szint, márpedig a havas, jeges talajon nem volt egyszerű felmenni, de talán a lejövetelnél még jobban kellett figyelni. Mivel az előttünk lévő tíz kilométeres távon résztvevők már kitaposták a pályát, így még csúszósabbá vált, óvatosnak kellett lenni. Bevallom, néhol tartottam tőle, hogy elesek, de szerencsére ez nem történt meg. Aztán a necces részek után jött a kilenc kilométeres, kiválóan futható sík rész, ahol ugyan akadtak jeges részek, de nagyszerűen lehetett haladni. A nehéz részeket letudtuk az elején, a pálya második fele igazán jó volt.

Gyanítom, a havas, jeges talaj nagy kihívást okozott.

Mivel egész télen kint edzettem, megszoktam már a hasonló körülményeket, azonban ilyen talajon mindig óvatos vagyok, visszafogottan haladok előre. A sík részeken bátran mentem, de a lejtőkön igencsak vigyáztam. Szóval, igen, kisebb nehézséget okozott a jeges, csúszós talaj, de megoldottam. Egyébként szerencsére napos volt az idő, nem fagytunk meg. Az pedig várható volt, hogy meg kell küzdeni a téli körülményekkel, s akármennyire is nehéz, ennek is megvan a szépsége.

A tavalyi versenynaptárából kiindulva a mostani idényben sem unatkozik majd.

Valóban nem... Az elmúlt hétvégén téli Spartanon vettem részt Miskolcon, ahol superben és sprintben versenyeztem. Ezt követően Spartan-megmérettetés legközelebb április végén lesz, előtte márciusban a Császta Trail-en veszek részt, majd áprilisban jön egy Roma melletti olaszországi Spartan. Lesz azért versenyem az esztendő első felében, de a március és április összességében nem lesz sűrű, majd júliusban jön az idei főversenyem, a morzine-i Spartan ultravilágbajnokság. Ez az idény a vb-re van kihegyezve, habár sok megmérettetésem lesz, igyekszem figyelni arra, hogy ne hajtsam azért túl magam. Természetesen a morzine-i vb után folytatódik az idény, az esztendő második felében sem unatkozom majd, lesz versenyem bőven.



