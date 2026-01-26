Superliga: Otelul–Csíkszereda

SUPERLIGA, 23. FORDULÓ
Otelul–Csíkszereda 3–0 – ÉLŐ
Galac, Otelul-stadion. 2044 néző. Vezeti: Sorin Vadana
Otelul: Dur-Bozoanca – Zselev, Zivulic, Iacob, Joao Paulo – Pedro Nuno, Lameira, Ciobanu (Paz, 59.) – Bana, Patrick, Andrezinho.
Vezetőedző: Bálint László György
Kispadon: I. Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Né Lopes, C. Neicu, Frunza, Sandu, Bruno Paz, Bordun.
Csíkszereda: Pap – Bloj, Kabashi, Csürös, Pászka – Veres, Végh – Anderson Ceará (Jebari, 69.), Bödő (Bota, 78.), Szalay (Gustavo Cabral, 69.) – Eppel (Nagy Z., 69.).
Vezetőedző: Ilyés Róbert
Kispadon: Simon, Deáky, Palmes, Brügger, Trif, Tóth-Pál, Gustavo Cabral, Jebari, Bettini, Bota, Nagy Z., Dusinszki.
Gól: Patrick (5.), Pedro Nuno (9., 68. – utóbbi 11-esből)