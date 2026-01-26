Nemzeti Sportrádió

Superliga: Otelul–Csíkszereda

2026.01.26. 15:56
(Fotó: Facebook, FK Csíkszereda)
A Csíkszereda az Otelul Galati otthonában vendégszerepel a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) 23. fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

SUPERLIGA, 23. FORDULÓ
Otelul–Csíkszereda 3–0 – ÉLŐ
Galac, Otelul-stadion. 2044 néző. Vezeti: Sorin Vadana 
Otelul: Dur-Bozoanca – Zselev, Zivulic, Iacob, Joao Paulo – Pedro Nuno, Lameira, Ciobanu (Paz, 59.) – Bana, Patrick, Andrezinho.
Vezetőedző: Bálint László György 
Kispadon: I. Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Né Lopes, C. Neicu, Frunza, Sandu, Bruno Paz, Bordun. 
Csíkszereda: Pap – Bloj, Kabashi, Csürös, Pászka – Veres, Végh – Anderson Ceará (Jebari, 69.), Bödő (Bota, 78.), Szalay (Gustavo Cabral, 69.) – Eppel (Nagy Z., 69.). 
Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon, Deáky, Palmes, Brügger, Trif, Tóth-Pál, Gustavo Cabral, Jebari, Bettini, Bota, Nagy Z., Dusinszki. 
Gól: Patrick (5.), Pedro Nuno (9., 68. – utóbbi 11-esből)

 

