Az MTK kölcsönadta Törőcsik Pétert a BVSC-nek

K. Zs.K. Zs.
2026.01.26. 15:04
Törőcsik Péter az Újpest ellen szerzett gólját ünnepli a két csapat decemberi bajnoki mérkőzésén (Fotó: Földi Imre)
MTK labdarúgó NB I BVSC Törőcsik Péter magyar átigazolás
Törőcsik Péter a tavaszi szezonban kölcsönben az NB II-ben, a BVSC-ben futballozik majd – adta hírül hétfőn a játékost foglalkoztató MTK.

A 24 éves középpályás ebben az idényben öt bajnokin lépett pályára (egyszer volt kezdő), egy gólt szerzett, míg a Magyar Kupában egyszer játszott – írja a kék-fehérek hivatalos honlapja.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók: Lehoczky Roland (BVSC)
Kölcsönbe távozók: Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Törőcsik Péter (BVSC) 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

