Az MTK kölcsönadta Törőcsik Pétert a BVSC-nek
Törőcsik Péter a tavaszi szezonban kölcsönben az NB II-ben, a BVSC-ben futballozik majd – adta hírül hétfőn a játékost foglalkoztató MTK.
A 24 éves középpályás ebben az idényben öt bajnokin lépett pályára (egyszer volt kezdő), egy gólt szerzett, míg a Magyar Kupában egyszer játszott – írja a kék-fehérek hivatalos honlapja.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Lehoczky Roland (BVSC)
Kölcsönbe távozók: Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Törőcsik Péter (BVSC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
