Férfi kézilabda Eb: 70 gól és döntetlen a portugálok és a norvégok összecsapásán

A meccsnek egyaránt két ponttal nekivágó csapatok közül Norvégia kezdett kicsit jobban, ám 8–5-ös vezetése után a 16. percben már döntetlen volt az állás (12–12). Aztán a szünetben eggyel mentek a skandinávok, akik a második félidőben 23–20-ra is vezettek, az 50. percben viszont már a vb-4. Portugáliánál volt az előny (31–28). Aztán ismét jött az egyenlítés, majd fej fej mellett haladtak a felek. Az utolsó támadás a norvégoké volt, akik már nem tudtak betalálni, így 35–35-tel zárult az összecsapás.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

I. CSOPORT (HERNING)

Portugália–Norvégia 35–35 (17–18)

Ld: Frade 11, ill. Pedersen 10, Anderson 9

Később

18.00: Spanyolország–Franciaország

20.30: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport)