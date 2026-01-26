Férfi kézilabda Eb: 70 gól és döntetlen a portugálok és a norvégok összecsapásán
A meccsnek egyaránt két ponttal nekivágó csapatok közül Norvégia kezdett kicsit jobban, ám 8–5-ös vezetése után a 16. percben már döntetlen volt az állás (12–12). Aztán a szünetben eggyel mentek a skandinávok, akik a második félidőben 23–20-ra is vezettek, az 50. percben viszont már a vb-4. Portugáliánál volt az előny (31–28). Aztán ismét jött az egyenlítés, majd fej fej mellett haladtak a felek. Az utolsó támadás a norvégoké volt, akik már nem tudtak betalálni, így 35–35-tel zárult az összecsapás.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
I. CSOPORT (HERNING)
Portugália–Norvégia 35–35 (17–18)
Ld: Frade 11, ill. Pedersen 10, Anderson 9
Később
18.00: Spanyolország–Franciaország
20.30: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport)
|I. CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Németország
3
3
–
–
96–90
|+6
|6
|2. Dánia
3
2
–
1
97–91
|+6
|4
|3. Franciaország
3
2
–
1
95–81
|+14
|4
|4. Norvégia
4
1
1
2
132–137
|–5
|3
|5. Portugália
4
1
1
2
111–124
|–13
|3
|6. Spanyolország
3
–
–
3
97–105
|–8
|0