Férfi kézilabda Eb: 70 gól és döntetlen a portugálok és a norvégok összecsapásán

2026.01.26. 17:19
A portugálok sem lehetnek elégedettek az eredménnyel (Fotó: Getty Images, archív)
férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda férfi kézilabda Eb 2026 férfi kézilabda Európa-bajnokság 2026 férfi kézilabda Eb
A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjében Portugália döntetlent játszott Norvégiával az I. csoportban.

A meccsnek egyaránt két ponttal nekivágó csapatok közül Norvégia kezdett kicsit jobban, ám 8–5-ös vezetése után a 16. percben már döntetlen volt az állás (12–12). Aztán a szünetben eggyel mentek a skandinávok, akik a második félidőben 23–20-ra is vezettek, az 50. percben viszont már a vb-4. Portugáliánál volt az előny (31–28). Aztán ismét jött az egyenlítés, majd fej fej mellett haladtak a felek. Az utolsó támadás a norvégoké volt, akik már nem tudtak betalálni, így 35–35-tel zárult az összecsapás.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
I. CSOPORT (HERNING)
Portugália–Norvégia 35–35 (17–18)
Ld: Frade 11, ill. Pedersen 10, Anderson 9
Később
18.00: Spanyolország–Franciaország
20.30: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport)

    
I. CSOPORT

M

Gy

 D 

V

L–K

GkP
1. Németország

3

3

96–90

+66
2. Dánia

3

2

1

97–91

+64
3. Franciaország

3

2

1

95–81

+144
4. Norvégia

4

1

1

2

132–137

–53
5. Portugália

4

1

1

2

111–124

–133
6. Spanyolország

3

3

97–105

–80

 

