Svájc: már nem Magnin az FC Basel vezetőedzője

2026.01.26. 14:49
Ludovic Magnin számára véget ért a bázeli kaland (Fotó: Getty Images)
A várt eredmények elmaradása miatt megvált Ludovic Magnin vezetőedzőtől a huszonegyszeres svájci bajnok, jelenleg a Super League 4. helyén álló FC Basel.

Menesztette tavaly nyáron kinevezett vezetőedzőjét, Ludovic Magnint a huszonegyszeres svájci bajnok FC Basel. A svájci Super League 4. helyén álló klub honlapján kiadott közleménye szerint a várt eredmények elmaradása vezetett a döntéshez, főleg a két bajnoki fordulóval ezelőtti, Sion elleni döntetlen, valamint az Európa-ligában a Salzburgtól elszenvedett 3–1-es vereség.

„A múlt év vége felé tapasztalt ingatag formájából az edzői stábbal végzett intenzív munka és a jó téli felkészülés ellenére sem tudott kilábalni a csapat” – fogalmazott a kommünikében Daniel Stucki sportigazgató.

A klub hivatalos portálján Magnin is elköszönt a szurkolóktól.

„A történtek ellenére szeretnék köszönetet mondani az FC Baselnak az itt töltött fantasztikus hat hónapért. Első kézből tapasztalhattam meg, mit jelent ez a klub a város és annak lakói számára, így nehéz szívvel távozom. A csapatnak, a stábnak és az egész klubnak a legjobbakat kívánom az idény hátralévő részében, és köszönöm mindazok segítségét, aki támogattak bázeli időszakomban” – szólt a búcsúüzenet.

 

