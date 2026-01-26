Olimpiai kvalifikációs triatlon vk-futam lesz június végén Tiszaújvárosban

Június utolsó hétvégéjén kerül sor az idén a Tiszaújvárosi Triatlon Fesztiválra, amelynek a legkiemelkedőbb eseménye az olimpiai kvalifikációs világkupa-futam lesz. A szervezők hétfői közleményében Farkas Zoltán, a szervezőbizottság operatív vezetője elmondta, két oka van annak, hogy az eddig megszokott júliusi időpontja helyett június 25. és 28. között rendezik meg az eseményt.

„Ezek egyike volt, hogy az idén tíz állomásosra bővült világbajnoki sorozat miatt tovább sűrűsödött az egyébként sem »szellős« nemzetközi versenynaptár. A másik pedig az, hogy a július 11-i, hamburgi WTCS-futam előtt egy héttel több idejük legyen az élversenyzőknek – köztük a tiszaújvárosi címvédőnek, Lehmann Csongornak – a regenerálódásra” – fogalmazott Farkas Zoltán.

Hozzátette, a jól bevált programelemeket az idén is kivétel nélkül megtartják, így a négynapos eseménysorozatban a szabadidősport, a kultúra, a koncertek, a szórakozás, a gasztronómia és a versenysport egyaránt szerepel. Lesz utánpótlásgála a legjobb gyermek és serdülő korosztályú hazai triatlonosok részvételével, illetve a juniorok számára Európa-kupa futam, az elit kategória versenyzőinek pedig vk-viadal.

A közlemény szerint az előkészítő munkálatok ütemterv szerint haladnak, s Tiszaújváros önkormányzata mellett a magyar állam is jelentős támogatást nyújt a szervezőknek, akik a kiemelt szponzorok mellett további támogatókra is számíthatnak.

„Valamennyien büszkék lehetünk rá, hogy a tiszaújvárosi világkupa – az előző ötkarikás játékokhoz hasonlóan – ezúttal is az olimpiai kvalifikációs sorozat részét képezi” – jelentette ki Farkas Zoltán.