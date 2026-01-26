Prosser Dániel távozott a Kazincbarcikától
Prosser Dániel 2025 nyarán érkezett Kazincbarcikára, három bajnoki mérkőzésen lépett pályára, gólt nem szerzett – összegez röviden a klubhonlap.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Ferenczi János (FC Csíkszereda – Románia), Eduvie Ikoba (amerikai, Zemplín Michalovce – Nagymihály, Szlovákia), Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Kacper Radkowski (lengyel, Waterford FC – Írország), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO FC)
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható), Prosser Dániel
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Sós Bence (Topolyai SC – Szerbia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –
*Az őszi szezon közben.