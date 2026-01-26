Prosser Dániel távozott a Kazincbarcikától

Nemzeti Sportrádió

2026.01.26. 14:45
null
Prosser Dániel (Fotó: kbsc.hu)
A mai nappal távozott klubunktól Prosser Dániel – adta hírül hétfőn hivatalos honlapján a labdarúgó NB I újonca, a Kazincbarcika.

Prosser Dániel 2025 nyarán érkezett Kazincbarcikára, három bajnoki mérkőzésen lépett pályára, gólt nem szerzett – összegez röviden a klubhonlap.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Ferenczi János (FC Csíkszereda – Románia), Eduvie Ikoba (amerikai, Zemplín Michalovce – Nagymihály, Szlovákia), Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Kacper Radkowski (lengyel, Waterford FC – Írország), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: Klausz Milán (MTK Budapest), Kocsis Botond (ETO FC)
Kölcsönből visszatérhetnek: – 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: – 
Kiszemeltek: – 
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható), Prosser Dániel
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Sós Bence (Topolyai SC – Szerbia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:
*Az őszi szezon közben.

 

