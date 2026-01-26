Australian Open: Shelton remek játékkal helyettesítette Djokovicsot

Australia Day. Ezt ünneplik minden évben január 26-án a James Cook által felfedezett kontinensnyi országban, mert 1788-ban ezen a napon érkezett meg a brit flotta (tele elítélt bűnözőkkel) a szigetre, s kezdte meg az európai kolónia felépítését. A Flinders utcai vasútállomásnál Melbourne-ben nagygyűlésbe botlottunk, de akkor még nem tudtuk eldönteni, az ausztrál zászlókkal felszerelkezett tömeg ünnepel, vagy tüntet valami ellen – a villamosok mindenesetre leálltak a kereszteződésben. Később némi kutatással és logikával rájöttünk, hogy bevándorlásellenes demonstráció zajlott a belvárosban. Ennél eggyel érdekesebbnek találtuk a légiparádét, amely igen látványos és szórakoztató volt, ráadásul ingyen be lehetett menni Victoria állam kormányzójának rezidenciájára is.

A hétfői nap legfontosabb eseménye az Australian Openen a hazaiak szempontjából nem lehetett más, mint Nick Kyrgios vegyes páros mérkőzése, párja a viadalon Babos Tímeával is együtt játszó kanadai Leylah Fernandez volt, az ellenfél Anna Danyilina és JJ Tracy – mert bár este pályára lépett egyesben Maddison Inglis, neki vajmi kevés esélye volt a lengyel klasszis, Iga Swiatek ellen, ennek megfelelően összesen három game-et tudott megnyerni. Noha kiírták, hogy tele van a John Cain Arena, és válassza mindenki a kivetítőket, foghíjas lelátók előtt kezdődött el a találkozó. Kettő egynél Fernandez értelmezhetetlen adogatójátéka miatt breakelőnybe került a kazah, amerikai kettős, amelyet végig is vitt, s a második játszmában sem tudták megszorongatni Kyrgiosék. Több szempontból is csalódást jelentett a találkozó, egyrészt Fernandez vérszegény tenisze miatt, másrészt pedig rossz volt látni, hogy Kyrgios mennyire messze van attól a formától, amely valaha wimbledoni döntőig repítette. Mozgásának dinamikája korlátozott, különféle fizikai problémái miatt az ütései sem olyanok, mint voltak régen – valójában már az csodaszámba ment, hogy Thanasi Kokkinakisszal kiálltak a párosra, és valahogyan eljutottak a döntő szett rövidítéséig a hozzájuk hasonlóan ausztrál Jason Kubler, Marc Polmans duóval szemben, amely magyar idő szerint kedden hajnalban már negyeddöntőt játszik. Kokkinakisszal az este folyamán összetalálkoztunk a Yarra folyó partján, éppen egy hölgyet ölelgetett – persze nem emiatt, ám az ő állapota sem ideális ahhoz, hogy profi szinten folytathassa a teniszt.

Fotó: Getty Images

A médiamunkások szokásos napi „boldog órája” (a szervezők koktélozásnak hívják, igazából frissítőket és finom falatokat kínálnak) ezúttal szomorú aktualitást hordozott magában, a 41 éves korában öngyilkosságot elkövető ausztrál műsorvezetőre, Duncan McKenzie-McHargra emlékeztünk, aki a teniszközvetítések egyik fontos alakja volt hosszú éveken át. A játékosok közül a szintén ausztrál Kimberly Birrell könnyeivel küszködve mondta el gondolatait McKenzie-McHargról nem sokkal azután, hogy Talia Gibsonnal kiharcolták a negyeddöntőbe jutást női párosban.

Mivel Novak Djokovicsnak nem kellett játszania a cseh Jakub Mensík visszalépése miatt (negyeddöntős riválisa az olasz Lorenzo Musetti lesz, aki nagyon elpáholta Taylor Fritzt), az esti program koronaékszere Ben Shelton és Casper Ruud összecsapása volt. A Rod Laver Arenában megrendezett találkozó a két fél világranglista-helyezésének megfelelően (az amerikai a 7., Ruud a 13.) kiegyenlített volt, de folyamatosan felülkerekedett ellenfelén Shelton, az ő akarata érvényesült, bombasztikus szerváival és egyébként is színes ütésarzenáljával viszonylag könnyen fordított az elvesztett első szett után. A végén arról beszélt, hogy bár tudja, a közönség Djokovicsot várta, azért reméli, senki sem csalódott az ő mérkőzését látva.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Sinner (olasz, 2. kiemelt)–Darderi (olasz, 22.) 6:1, 6:3, 7:6

Musetti (olasz, 5.)–Fritz (amerikai, 9.) 6:2, 7:5, 6:4

Shelton (amerikai, 8.)–Ruud (norvég, 12.) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4



NŐI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Swiatek (lengyel, 2.)–Inglis (ausztrál) 6:0, 6:3

Anisimova (amerikai, 4.)–Vang Hszin-jü (kínai) 7:6, 6:4

Ribakina (kazah, 5.)–Mertens (belga, 21.) 6:1, 6:3

Pegula (amerikai, 6.)–Keys (amerikai, 9.) 6:3, 6:4