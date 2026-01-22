Pénteki sportműsor: görög–magyar férfi vízilabda Eb-n, svájci–magyar a férfi kézi Eb-n

JANUÁR 23., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

19. FORDULÓ

20.00: Auxerre–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

19. FORDULÓ

20.30: St. Pauli–Hamburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

20.45: Internazionale–Pisa (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

21.00: Levante–Elche (Tv: Spíler2)

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, C-csoport (Ljubljana)

17.30: Fehéroroszország–Belgium

20.30: Szlovénia–Spanyolország

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

GOLF

22.00: PGA tour, The american Express, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK (romániai)–DEAC

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz–Salzburg

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana

19.15: Vienna Capitals–Pustertal

19.15: Villach–Linz

19.30: Vorarlberg–Klagenfurt

19.45: Bolzano–Innsbruck

SVÁJCI BAJNOKSÁG

19.45: Fribourg–Lugano (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)

15.30: Izland–Horvátország (Tv: M4 Sport)

18.00: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

20.30: Szlovénia–Svédország (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 24. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Baskonia (spanyol)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Crvena zvezda (szerb)

20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Barcelona (spanyol)

KÜZDŐSPORT

Szombat, 3.00: ONE Fight Night 39, Rambolek–Abdulla Dajakajev, Bangkok (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés

19.00: Vasas SC–KHG KNRC

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

11.00: világkupa, férfiak, szuper óriás-műlesiklás, Kitzbühel (Tv: Eurosport2)

Sífutás

14.30: világkupa, férfiak és nők, csapatsprint, Goms (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

18.00: világkupa, nők, Nové Mesto (Tv: Eurosport1)

Síugrás

16.00: Sírepülő-világbajnokság, Oberstdorf

Szabad stílusú sí

13.15: világkupa, síkrossz, Veysonnaz (Tv: Eurosport2)

TENISZ

Australian Open, Melbourne (Tv: Eursport1, Eurosport2)

Férfiak, 3. forduló (a 16 közé jutásért)

1.30: Marozsán Fábián–Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)

Női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért)

1.00: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.)–Jesika Malecková, Miriam Skoch (cseh)

Vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

5.30: Stollár Fanny, Kevin Krawietz (magyar, német)–Taylor Townsend, Nikola Mektic (amerikai, horvát, 4.)

VÍVÁS

Párbajtőr Grand Prix-verseny, Doha

8.00: egyéni verseny, nők, selejtező

Kard világkupaverseny, Salt Lake City

18.00: egyéni verseny, férfiak, selejtező

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

ELŐDÖNTŐ

17.00: Görögország–Magyarország (Tv: Duna World, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

20.30: Szerbia–Olaszország (Tv: Duna World)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Seres-Kormány Anita, a Sportból JELes Alapítvány elnöke

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; Férfi kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó NB I 2025 őszén

12.00: Bajnokok. Gurisatti Gréta, olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes vízilabdázóval Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor

15.00: Út az Európa-bajnoki elődöntőig – ez történt eddig a férfi vízilabdázók kontinenstornáján; elkezdődött a futsal Eb, szombaton a magyar válogatott 10 év után lép pályára ismét a tornán

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Gergelics József, Kovács Erika, Székely Dávid

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Erdei Márk

17.00: Közvetítés a Görögország–Magyarország férfi vízlabda Európa-bajnoki elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál

18.00: Közvetítés a Svájc–Magyarország férfi kézilabda Európa-bajnoki középdöntő-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

19.30: A Svájc–Magyarország kézilabda-mérkőzés elemzése a stúdióból meccs utáni interjúkkal

20.00: A világbajnok Decker Attila elemzi a vízilabda-válogatott Görögország elleni Eb-elődöntőjét

20.30: Lejátszotta utolsó előtti El-főtáblás meccsét a Ferencváros, de már a hétvégi, Győr elleni rangadóra készül

21.00: Mi várható a férfi és a női kosárlabda NB I-ben

21.40: Interjú Szatmári Csabával a DVTK védőjével a tavaszi rajt előtt; a Gurulj be lassítva is! magazin ismétlése

22.30: Sportvilág Tóth Bélával