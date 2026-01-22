Pénteki sportműsor: görög–magyar férfi vízilabda Eb-n, svájci–magyar a férfi kézi Eb-n
JANUÁR 23., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
19. FORDULÓ
20.00: Auxerre–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
19. FORDULÓ
20.30: St. Pauli–Hamburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
20.45: Internazionale–Pisa (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
21.00: Levante–Elche (Tv: Spíler2)
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, C-csoport (Ljubljana)
17.30: Fehéroroszország–Belgium
20.30: Szlovénia–Spanyolország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
GOLF
22.00: PGA tour, The american Express, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DEAC
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19
17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz–Salzburg
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubljana
19.15: Vienna Capitals–Pustertal
19.15: Villach–Linz
19.30: Vorarlberg–Klagenfurt
19.45: Bolzano–Innsbruck
SVÁJCI BAJNOKSÁG
19.45: Fribourg–Lugano (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Izland–Horvátország (Tv: M4 Sport)
18.00: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.30: Szlovénia–Svédország (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 24. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Baskonia (spanyol)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Crvena zvezda (szerb)
20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Barcelona (spanyol)
KÜZDŐSPORT
Szombat, 3.00: ONE Fight Night 39, Rambolek–Abdulla Dajakajev, Bangkok (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés
19.00: Vasas SC–KHG KNRC
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
11.00: világkupa, férfiak, szuper óriás-műlesiklás, Kitzbühel (Tv: Eurosport2)
Sífutás
14.30: világkupa, férfiak és nők, csapatsprint, Goms (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
18.00: világkupa, nők, Nové Mesto (Tv: Eurosport1)
Síugrás
16.00: Sírepülő-világbajnokság, Oberstdorf
Szabad stílusú sí
13.15: világkupa, síkrossz, Veysonnaz (Tv: Eurosport2)
TENISZ
Australian Open, Melbourne (Tv: Eursport1, Eurosport2)
Férfiak, 3. forduló (a 16 közé jutásért)
1.30: Marozsán Fábián–Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)
Női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért)
1.00: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.)–Jesika Malecková, Miriam Skoch (cseh)
Vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
5.30: Stollár Fanny, Kevin Krawietz (magyar, német)–Taylor Townsend, Nikola Mektic (amerikai, horvát, 4.)
VÍVÁS
Párbajtőr Grand Prix-verseny, Doha
8.00: egyéni verseny, nők, selejtező
Kard világkupaverseny, Salt Lake City
18.00: egyéni verseny, férfiak, selejtező
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
ELŐDÖNTŐ
17.00: Görögország–Magyarország (Tv: Duna World, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.30: Szerbia–Olaszország (Tv: Duna World)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Seres-Kormány Anita, a Sportból JELes Alapítvány elnöke
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; Férfi kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó NB I 2025 őszén
12.00: Bajnokok. Gurisatti Gréta, olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes vízilabdázóval Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Út az Európa-bajnoki elődöntőig – ez történt eddig a férfi vízilabdázók kontinenstornáján; elkezdődött a futsal Eb, szombaton a magyar válogatott 10 év után lép pályára ismét a tornán
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Gergelics József, Kovács Erika, Székely Dávid
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Erdei Márk
17.00: Közvetítés a Görögország–Magyarország férfi vízlabda Európa-bajnoki elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál
18.00: Közvetítés a Svájc–Magyarország férfi kézilabda Európa-bajnoki középdöntő-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
19.30: A Svájc–Magyarország kézilabda-mérkőzés elemzése a stúdióból meccs utáni interjúkkal
20.00: A világbajnok Decker Attila elemzi a vízilabda-válogatott Görögország elleni Eb-elődöntőjét
20.30: Lejátszotta utolsó előtti El-főtáblás meccsét a Ferencváros, de már a hétvégi, Győr elleni rangadóra készül
21.00: Mi várható a férfi és a női kosárlabda NB I-ben
21.40: Interjú Szatmári Csabával a DVTK védőjével a tavaszi rajt előtt; a Gurulj be lassítva is! magazin ismétlése
22.30: Sportvilág Tóth Bélával