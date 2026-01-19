Heti program: férfi kézi Eb, Bajnokok Ligája és Európa-liga, visszatér az NB I!
JANUÁR 19., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.00, Belek: Debreceni VSC–NK Maribor (szlovén)
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
20.45: Brighton–Bournemouth (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
18.30: Cremonese–Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
Konferencia-elődöntő
0.30: Chicago Bears–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
NCAA, RÁJÁTSZÁS
Döntő
Kedd, 1.30: Indiana Hoosiers–Miami Hurricanes (Tv: Arena4)
DARTS
Saudi Masters, Rijád
17.00: 1. nap (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
18.00: Ausztria–Szerbia (Tv: M4 Sport)
20.30: Németország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
C-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Csehország–Ukrajna
20.30: Franciaország–Norvégia
E-CSOPORT (MALMÖ)
18.00: Hollandia–Horvátország
20.30: Grúzia–Svédország
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
20.30: Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
23.00: New York Knicks–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1009 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Extraliga, férfiak
20.00: Kecskeméti RC–TFSE
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
1.00: férfi egyes, női egyes (Tv: Europsort1)
3.00: férfi egyes, női egyes (Tv: Europsort2)
1.00: Bondár Anna–Elizabeth Mandlik (amerikai)
Kb. 2.30: Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia, 24.)
Kb. 3.00: Gálfi Dalma–Clara Tauson (dán, 14.)
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
15.30: Grúzia–Románia
18.00: Horvátország–Törökország
20.30: Görögország–Olaszország
JANUÁR 20., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
16.30: Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)
21.00: Inter (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia)
21.00: Sporting (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)
21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)
ANGOL CHAMPIONSHIP
28. FORDULÓ
21.00: Wrexham–Leicester City (Tv: Match4)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
17. FORDULÓ
18.30: Al-Ahli–Al-Kalej (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Észak-Macedónia–Románia
20.30: Dánia–Portugália
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Svájc–Montenegró
20.30: Feröer-szigetek–Szlovénia
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Lengyelország–Olaszország
20.30: Magyarország–Izland
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA–KHG KNRC
19.00: Vasas SC–Fatum Nyíregyháza
19.00: UTE–MÁV Előre Foxconn
TENISZ
Australian Open, Melbourne
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT
15.30: Hollandia–Franciaország
18.00: Magyarország–Spanyolország
20.30: Szerbia–Montenegró
JANUÁR 21., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
18.45: Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol)
18.45: Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Juventus (olasz)–Benfica (portugál)
21.00: Slavia Praha (cseh)–FC Barcelona (spanyol)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol)
21.00: Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga)
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, A-csoport (Riga)
17.00: Horvátország–Franciaország
20.00: Lettország–Grúzia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
18.00: Hollandia–Grúzia
20.30: Svédország–Horvátország
NŐI NB I
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–NEKA
18.00: Kisvárda Master Good SE–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, K-CSOPORT
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Murcia (spanyol)
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, F-CSOPORT
19.30: Basket Landes (francia)–DVTK HUNTHERM
NŐI NB I
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–TARR KSC Szekszárd
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn
TENISZ
Australian Open, Melbourne
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT
15.30: Törökország–Grúzia
18.00: Olaszország–Horvátország
20.30: Románia–Görögország
NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Görögország, Budapest (Komjádi Uszoda)
JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)
18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–FC Porto (portugál)
18.45: Young Boys (svájci)–Olympique Lyon (francia)
18.45: Freiburg (német)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)
18.45: Malmö FF (svéd)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Midtjylland (dán)
21.00: AS Roma (olasz)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Glasgow Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)
21.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)
21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)
21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, B-csoport (Kaunas)
17.00: Örményország–Ukrajna
20.00: Litvánia–Csehország
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
1. FORDULÓ, I. csoport (HERNING)
C1–B2, A2–C2, A1–B1
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Sopron Basket–Athinaikosz (görög)
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
TENISZ
Australian Open, Melbourne
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
12.45: a 11. helyért:
15.15: a 9. helyért
18.00: a 7. helyért
20.30: az 5. helyért
JANUÁR 23., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, C-csoport (Ljubljana)
17.30: Fehéroroszország–Belgium
20.30: Szlovénia–Spanyolország
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DEAC
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19
17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék
OSZTRÁK LIGA
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubjana (szlovén)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)
F1–E2, D2–F2, D1–E1
RÖPLABDA
Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés
19.00: Vasas SC-KHG KNRC
TENISZ
Australian Open, Melbourne
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
17.00 és 20.30: elődöntő
JANUÁR 24., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
19. FORDULÓ
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Fedettpályás nyílt verseny
10.00: gyalogló magyar bajnokság (Nyíregyháza)
19.00: női 5000 m gyaloglás
19.35: férfi 5000 m gyaloglás
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, D-csoport (Ljubljana)
14.30: Olaszország–Portugália
17.30: Magyarország–Lengyelország
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pustertal Wölfe (olasz)
18.30: FTC-Telekom–Olimpija Ljubljana (szlovén)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
2. FORDULÓ, I. CSOPORT (HERNING)
C1–B1, A1–C2, A2–B2
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ, B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Larvik HK (norvég)
B-CSOPORT
20.00: Chambray Touraine (francia)–Mol Esztergom
NŐI NB I
18.00: Vasas SC–Moyra-Budaörs
18.00: Kozármisleny KA–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Váci NKSE–Szombathelyi KKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
16.00: DEAC–Zalakerámia ZTE KK
18.00: SZTE-Szedeák–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: MVM-OSE Lions–NKA Universitas Pécs
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Sopron KC
18.00: Atomerőmű SE–Egis Körmend
NŐI NB I
18.00: TARR KSC Szekszárd–UNI Győr
18.00: Vasas Akadémia–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
18.00: VBW CEKK Cegléd–ELTE BEAC Újbuda
19.00: TFSE–NKA Universitas Pécs
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas Óbuda
18.00: MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza
TENISZ
Australian Open, Melbourne
JANUÁR 25., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
19. FORDULÓ
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC 18.15 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló
A-csoport (Riga)
14.00: Horvátország–Grúzia
17.00: Franciaország–Lettország
B-csoport (Kaunas)
14.00: Örményország–Csehország
17.00: Ukrajna–Litvánia
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19
16.30: Corona Brasov (romániai)–DEAC
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)
F1–E1, D1–F2, D2–E2
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ, A-CSOPORT
14.00: Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
15.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Alba Fehérvár
NŐI NB I
17.00: Csata TKK–Sopron Basket
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–DVTK HUNTHERM
RALI
Monte-Carlo-rali, a világbajnokság 1. futama, Monte-Carlo
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika-Swissten Dág KSE
18.00: DEAC-Prestige Fitness PSE
19.00: MAFC-TFSE
19.00: MÁV Előre Foxconn–Vidux-Szegedi RSE
19.30: Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: TFSE-UTE
18.00: Szent Benedek RA-Vasas SC
TENISZ
Australian Open, Melbourne
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
17.00: bronzmérkőzés
20.30: döntő