Heti program: férfi kézi Eb, Bajnokok Ligája és Európa-liga, visszatér az NB I!

JANUÁR 19., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.00, Belek: Debreceni VSC–NK Maribor (szlovén)

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

20.45: Brighton–Bournemouth (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

18.30: Cremonese–Verona (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

Konferencia-elődöntő

0.30: Chicago Bears–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

NCAA, RÁJÁTSZÁS

Döntő

Kedd, 1.30: Indiana Hoosiers–Miami Hurricanes (Tv: Arena4)

DARTS

Saudi Masters, Rijád

17.00: 1. nap (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

18.00: Ausztria–Szerbia (Tv: M4 Sport)

20.30: Németország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Csehország–Ukrajna

20.30: Franciaország–Norvégia

E-CSOPORT (MALMÖ)

18.00: Hollandia–Horvátország

20.30: Grúzia–Svédország

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

20.30: Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

23.00: New York Knicks–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1009 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Extraliga, férfiak

20.00: Kecskeméti RC–TFSE

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

1.00: férfi egyes, női egyes (Tv: Europsort1)

3.00: férfi egyes, női egyes (Tv: Europsort2)

1.00: Bondár Anna–Elizabeth Mandlik (amerikai)

Kb. 2.30: Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia, 24.)

Kb. 3.00: Gálfi Dalma–Clara Tauson (dán, 14.)

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

15.30: Grúzia–Románia

18.00: Horvátország–Törökország

20.30: Görögország–Olaszország

JANUÁR 20., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

16.30: Kajrat Almati (kazah)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Köbenhavn (dán)–Napoli (olasz)

21.00: Inter (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia)

21.00: Sporting (portugál)–Paris SG (francia) (Tv: Sport2)

21.00: Tottenham (angol)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Villarreal (spanyol)–Ajax (holland)

ANGOL CHAMPIONSHIP

28. FORDULÓ

21.00: Wrexham–Leicester City (Tv: Match4)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

17. FORDULÓ

18.30: Al-Ahli–Al-Kalej (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

18.00: Észak-Macedónia–Románia

20.30: Dánia–Portugália

D-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Svájc–Montenegró

20.30: Feröer-szigetek–Szlovénia

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

18.00: Lengyelország–Olaszország

20.30: Magyarország–Izland

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Szent Benedek RA–KHG KNRC

19.00: Vasas SC–Fatum Nyíregyháza

19.00: UTE–MÁV Előre Foxconn

TENISZ

Australian Open, Melbourne

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, E-CSOPORT

15.30: Hollandia–Franciaország

18.00: Magyarország–Spanyolország

20.30: Szerbia–Montenegró

JANUÁR 21., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

18.45: Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol)

18.45: Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német)

21.00: Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Juventus (olasz)–Benfica (portugál)

21.00: Slavia Praha (cseh)–FC Barcelona (spanyol)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol)

21.00: Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga)

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, A-csoport (Riga)

17.00: Horvátország–Franciaország

20.00: Lettország–Grúzia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

E-CSOPORT (MALMÖ)

18.00: Hollandia–Grúzia

20.30: Svédország–Horvátország

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–NEKA

18.00: Kisvárda Master Good SE–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ, K-CSOPORT

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Murcia (spanyol)

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ, F-CSOPORT

19.30: Basket Landes (francia)–DVTK HUNTHERM

NŐI NB I

19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–TARR KSC Szekszárd

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn

TENISZ

Australian Open, Melbourne

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT

15.30: Törökország–Grúzia

18.00: Olaszország–Horvátország

20.30: Románia–Görögország

NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Görögország, Budapest (Komjádi Uszoda)

JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák)

18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)

18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–FC Porto (portugál)

18.45: Young Boys (svájci)–Olympique Lyon (francia)

18.45: Freiburg (német)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli)

18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)

18.45: Malmö FF (svéd)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Midtjylland (dán)

21.00: AS Roma (olasz)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Glasgow Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)

21.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)

21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)

21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)

21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, B-csoport (Kaunas)

17.00: Örményország–Ukrajna

20.00: Litvánia–Csehország

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

1. FORDULÓ, I. csoport (HERNING)

C1–B2, A2–C2, A1–B1

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Sopron Basket–Athinaikosz (görög)

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

TENISZ

Australian Open, Melbourne

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

12.45: a 11. helyért:

15.15: a 9. helyért

18.00: a 7. helyért

20.30: az 5. helyért

JANUÁR 23., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, C-csoport (Ljubljana)

17.30: Fehéroroszország–Belgium

20.30: Szlovénia–Spanyolország

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK (romániai)–DEAC

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék

OSZTRÁK LIGA

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Olimpija Ljubjana (szlovén)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)

F1–E2, D2–F2, D1–E1

RÖPLABDA

Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés

19.00: Vasas SC-KHG KNRC

TENISZ

Australian Open, Melbourne

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

17.00 és 20.30: elődöntő

JANUÁR 24., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

19. FORDULÓ

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Fedettpályás nyílt verseny

10.00: gyalogló magyar bajnokság (Nyíregyháza)

19.00: női 5000 m gyaloglás

19.35: férfi 5000 m gyaloglás

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, D-csoport (Ljubljana)

14.30: Olaszország–Portugália

17.30: Magyarország–Lengyelország

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pustertal Wölfe (olasz)

18.30: FTC-Telekom–Olimpija Ljubljana (szlovén)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

2. FORDULÓ, I. CSOPORT (HERNING)

C1–B1, A1–C2, A2–B2

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ, B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Larvik HK (norvég)

B-CSOPORT

20.00: Chambray Touraine (francia)–Mol Esztergom

NŐI NB I

18.00: Vasas SC–Moyra-Budaörs

18.00: Kozármisleny KA–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Váci NKSE–Szombathelyi KKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

16.00: DEAC–Zalakerámia ZTE KK

18.00: SZTE-Szedeák–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: MVM-OSE Lions–NKA Universitas Pécs

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Sopron KC

18.00: Atomerőmű SE–Egis Körmend

NŐI NB I

18.00: TARR KSC Szekszárd–UNI Győr

18.00: Vasas Akadémia–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

18.00: VBW CEKK Cegléd–ELTE BEAC Újbuda

19.00: TFSE–NKA Universitas Pécs

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas Óbuda

18.00: MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza

TENISZ

Australian Open, Melbourne

JANUÁR 25., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

19. FORDULÓ

13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC 18.15 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló

A-csoport (Riga)

14.00: Horvátország–Grúzia

17.00: Franciaország–Lettország

B-csoport (Kaunas)

14.00: Örményország–Csehország

17.00: Ukrajna–Litvánia

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19

16.30: Corona Brasov (romániai)–DEAC

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)

F1–E1, D1–F2, D2–E2

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ, A-CSOPORT

14.00: Esbjerg (dán)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Gloria Bistrita (román)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

15.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Alba Fehérvár

NŐI NB I

17.00: Csata TKK–Sopron Basket

19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–DVTK HUNTHERM

RALI

Monte-Carlo-rali, a világbajnokság 1. futama, Monte-Carlo

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika-Swissten Dág KSE

18.00: DEAC-Prestige Fitness PSE

19.00: MAFC-TFSE

19.00: MÁV Előre Foxconn–Vidux-Szegedi RSE

19.30: Fino Kaposvár–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: TFSE-UTE

18.00: Szent Benedek RA-Vasas SC

TENISZ

Australian Open, Melbourne

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

17.00: bronzmérkőzés

20.30: döntő