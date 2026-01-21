Szerdai sportműsor: Marseille-ben lép pályára a Liverpool a Bajnokok Ligájában

Szerdán újabb mérkőzéseket rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában, pályára lép többek között a Liverpool Marseille-ben, míg a Galatasaray az Atlético Madridot fogadja. A férfi kézilabda Európa-bajnokságon a csoportkör, a férfi vízilabda Eb-n a középdöntő ér véget, míg a magyar női pólóválogatott Görögországgal játszik felkészülési meccset. Magyar teniszezőkkel folytatódik az Australian Open, elrajtol a futsal Európa-bajnokság, jégre lép az FTC az osztrák jégkorongligában, nemzetközi kupameccset játszik kosárlabdában a Falco férfi- és a DVTK női csapata. Rendeznek bajnokikat a női kézi NB I-ben, a női kosárélvonalban és a férfi röplabda Extraligában is. Íme, a szerdai kiemelt sportprogram!

JANUÁR 21., SZERDA FUTBALLPROGRAM BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

18.45: Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)

21.00: Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Juventus (olasz)–Benfica (portugál)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2) ANGOL CHAMPIONSHIP

28. FORDULÓ

21.00: Stoke City–Middlesbrough (Tv: Match4) SZAÚDI PRO LEAGUE

17. FORDULÓ

18.30: Damak–Al-Naszr (Tv: Spíler1) FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló

A-csoport (Riga)

16.00: Horvátország–Franciaország (Tv: M4 Sport)

19.00: Lettország–Grúzia TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák) (Nemzeti Sportrádió)

19.15: Innsbruck (osztrák)–HC Bolzano (olasz)

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Klagenfurt (osztrák) KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

E-CSOPORT (MALMÖ)

18.00: Hollandia–Grúzia

20.30: Svédország–Horvátország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió)

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–NEKA

18.00: Kisvárda Master Good SE–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ, K-CSOPORT

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Murcia (spanyol)

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ, F-CSOPORT

19.30: Basket Landes (francia)–DVTK Hun-Therm

NŐI NB I

19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 23. FORDULÓ

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Fenerbahce (török) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1011 (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn TENISZ

Australian Open, Melbourne

Férfi és női egyes, 2. forduló; férfi és női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

1.00: Bondár Anna–Zeynep Sönmez (török)

1.00: Marozsán Fábián–Kamil Majchrzak (lengyel)

2.30: Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)–Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 9.)

4.30: Fucsovics Márton–Alekszandr Bublik (kazah, 10.) VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT

15.30: Törökország–Grúzia

18.00: Olaszország–Horvátország

20.30: Románia–Görögország

NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Görögország, Budapest (Komjádi uszoda) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vadásznak a betörők a Premier League futballistáira

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Australian Open-összefoglaló

9.00: A vonalban László Csaba. Kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 68. Nemzeti Sport Gála

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel

14.00: Csónakház Kurilla Viktorral

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Fagypont – téli olimpiai magazin

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor

17.00: BL-meccs előtt a Liverpool – Gyenge Balázst hívjuk

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Helyszíni interjúk a férfi kézilabda Eb-ről, a férfi vízilabda Eb-ről és az Australian Openről

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Közvetítés a Magyarország–Görögország női felkészülési vízilabda-mérkőzésről, kommentátor: Katona László

18.30: Közvetítés a Ferencváros–Salzburg ICEHL jégkorongbajnoki mérkőzésről, kommentátor: Virányi Zsolt

20.00: Interjú Szűcs Mihállyal, a Soroksár sportigazgatójával Tóth Alex átigazolása kapcsán

20.30: Közvetítés a Svédország–Horvátország férfi kézilabda Európa-bajnoki mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág