Szerdai sportműsor: Marseille-ben lép pályára a Liverpool a Bajnokok Ligájában
JANUÁR 21., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
18.45: Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)
21.00: Chelsea (angol)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Atalanta (olasz)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Juventus (olasz)–Benfica (portugál)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Newcastle United (angol)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Bayern München (német)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)
ANGOL CHAMPIONSHIP
28. FORDULÓ
21.00: Stoke City–Middlesbrough (Tv: Match4)
SZAÚDI PRO LEAGUE
17. FORDULÓ
18.30: Damak–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló
A-csoport (Riga)
16.00: Horvátország–Franciaország (Tv: M4 Sport)
19.00: Lettország–Grúzia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Red Bull Salzburg (osztrák) (Nemzeti Sportrádió)
19.15: Innsbruck (osztrák)–HC Bolzano (olasz)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Klagenfurt (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
18.00: Hollandia–Grúzia
20.30: Svédország–Horvátország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió)
NŐI NB I
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–NEKA
18.00: Kisvárda Master Good SE–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, K-CSOPORT
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Murcia (spanyol)
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, F-CSOPORT
19.30: Basket Landes (francia)–DVTK Hun-Therm
NŐI NB I
19.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Tarr KSC Szekszárd
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 23. FORDULÓ
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Fenerbahce (török)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1011 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn
TENISZ
Australian Open, Melbourne
Férfi és női egyes, 2. forduló; férfi és női páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
1.00: Bondár Anna–Zeynep Sönmez (török)
1.00: Marozsán Fábián–Kamil Majchrzak (lengyel)
2.30: Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)–Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 9.)
4.30: Fucsovics Márton–Alekszandr Bublik (kazah, 10.)
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT
15.30: Törökország–Grúzia
18.00: Olaszország–Horvátország
20.30: Románia–Görögország
NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Görögország, Budapest (Komjádi uszoda) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vadásznak a betörők a Premier League futballistáira
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Australian Open-összefoglaló
9.00: A vonalban László Csaba. Kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 68. Nemzeti Sport Gála
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel
14.00: Csónakház Kurilla Viktorral
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Fagypont – téli olimpiai magazin
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor
17.00: BL-meccs előtt a Liverpool – Gyenge Balázst hívjuk
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Helyszíni interjúk a férfi kézilabda Eb-ről, a férfi vízilabda Eb-ről és az Australian Openről
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Közvetítés a Magyarország–Görögország női felkészülési vízilabda-mérkőzésről, kommentátor: Katona László
18.30: Közvetítés a Ferencváros–Salzburg ICEHL jégkorongbajnoki mérkőzésről, kommentátor: Virányi Zsolt
20.00: Interjú Szűcs Mihállyal, a Soroksár sportigazgatójával Tóth Alex átigazolása kapcsán
20.30: Közvetítés a Svédország–Horvátország férfi kézilabda Európa-bajnoki mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág