Pénteki sportműsor: a magyar férfi kézilabda- és vízilabda-válogatott is Eb-meccset játszik

V. B.V. B.
2026.01.15. 23:58
Pénteken megkezdi szereplését a dán, norvég, svéd közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amely elsőként Lengyelországgal csap össze. A magyar férfi vízilabda-válogatott a középdöntőben játssza az első mérkőzését a belgrádi Eb-n, méghozzá Hollandia ellen. Labdarúgásban francia, német, olasz, portugál, spanyol és szaúdi bajnokikat is rendeznek, az NB I-es csapatok edzőmeccsekkel készülnek a tavaszi szezonra, a Konferencialigában pedig az egyenes kieséses szakasz rájátszásának párosítását sorsolják ki. Jégre lép az osztrák jégkorongligában az FTC és a Volán, de lesz négy összecsapás az Erste Ligában is. Emellett többek között szerepel a pénteki kiemelt sportprogramban darts, golf, kosárlabda, műkorcsolya és tenisz is.

 JANUÁR 16., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

KONFERENCIALIGA
13.00: a nyolcaddöntőbe jutásért rendezendő párharcok sorsolása, Nyon (Tv: M4 Sport)

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
13.00: Nyíregyháza–FC Hradec Králové (cseh)
13.00: Újpest FC–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
15.00: Paks–RTS Widzew Lódz (lengyel)

FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ
19.00: Monaco–Lorient
21.00: Paris SG–Lille

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
20.30: Werder Bremen–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
20.45: Pisa–Atalanta (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
18. FORDULÓ
21.15: Sporting CP–Casa Pia (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Girona (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE
16. FORDULÓ
18.30: Al-Ittihad–Al-Ittifak (Tv: Spíler1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ALPESI SÍ
Világkupa, Wengen
12.00: férfi szuperóriás-műlesiklás (Tv: Eurosport1)

DARTS
17.00: Bahrein Darts Masters, 2. nap (Tv: Sport1)

GOLF
Szombat, 1.00: PGA Tour, Hawaiian Open, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.00: UTE–DVTK Jegesmedvék
18.30: FEHA19–DEAC
OSZTRÁK LIGA
19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
19.45: HC Bolzano (olasz)–FTC-Telekom

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
1. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Portugália–Románia
20.30: Dánia–Észak-Macedónia
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Szlovénia–Montenegró
20.30: Feröer–Svájc
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Izland–Olaszország (Tv: Duna World)
20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Valencia (spanyol)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol)
NBA, ALAPSZAKASZ
Szombat, 1.00: Philadelphia 75ers–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 138, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
13.30: jégtánc, ritmustánc (Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
19.00: női kűr (Tv: Eurosport2)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Tilburg
13.30: selejtezők

SÍLÖVÉSZET
Világkupa, Ruhpolding
14.15: női sprint  (Tv: Eurosport2)

SÍUGRÁS
Világkupa, Szapporó
  7.55: férfi HS 137, selejtező (Tv: Eurosport1)
Világkupa, Csangcsiakou
  9.00: női HS 140, 1. futam (Tv: Eurosport1)

SZNÚKER
14.00: Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
20.00: Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TEREPRALI
Dakar rali, 12. szakasz, Al-Henakija–Janbu (310 km)

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
10.15: Málta–Izrael
12.45: Szlovénia–Szlovákia
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
15.30: Montenegró–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
18.00: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Franciaország–Szerbia

TENISZ
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide
Szombat, 3.00: egyes, döntő; páros, döntő
ATP 250-es torna, Auckland
23.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Hobart
Szombat, 3.00: egyes, döntő; páros, döntő

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Vendégünk Patkás Tamás rekorder paraúszó
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József
  9.00: Kemény Dénest hívjuk. Kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: férfi kézilabda-vb, 2025 
12.00: Bajnokok: az olimpiai bronzérmes, magyar bajnok vízilabdázóval, Gurisatti Grétával beszélget Szegő Tibor 
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Karfiolfül – Regős László Pál, Deák Zsigmond
14.35: Hárompontos, szerkesztő: Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Labdarúgás: Borbola Bencével a Ferencvárosról, Gyenge Balázzsal a Liverpoolról beszélünk
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Somogyi Zsolt
17.00: Erdei Márk foglalja össze, mi történt a férfi vízilabda Európa-bajnokságon
17.20: Nemzeti sportkrónika Tóth Bélával
17.30: Cseszregi Balázs jelentkezik a férfi kézilabda Európa-bajnokság helyszínéről
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Közvetítés a férfi vízilabda Eb középdöntős körének Magyarország–Hollandia mérkőzéséről, kommentátor: Regős László Pál
19.15: Mi történik a Real Madrid háza táján?
19.40: Premier League: szombaton manchesteri rangadót rendeznek és pályára lép a Liverpool is
20.00: A magyar válogatott számára is elkezdődik a férfi kézilabda Európa-bajnokság
20.30: Közvetítés a férfi kézilabda Eb csoportkörének Magyarország–Lengyelország mérkőzéséről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
22.00: Sorsoltak a labdarúgó Konferencialigában
22.30: Sportvilág Tóth Bélával

 

