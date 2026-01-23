Szoboszlai Dominik: Elvégeztem a házi feladatot; Döntetlen a Panathinaikosz ellen – a Fradi még veretlen!

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

A hajrában egyenlített a Panathinaikosz a Ferencváros otthonában, az 1–1-gyel egyik fél sem lehetett igazán elégedett, igaz, a magyar bajnokcsapatnak immár 15 pontja van az Európa-liga alapszakaszában. A Ferencváros El-mérkőzéséről Borbola Bence tudósított

Szoboszlai Dominik: Elvégeztem a házi feladatot. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kiválóan játszott a Marseille-ben szerdán 3–0-ra megnyert BL-találkozón, előbbi remek szabadrúgásgólt szerzett, az UEFA a mérkőzés legjobbjának választotta. Judi Ádám háttéranyaga

Szélesi Zoltán: Nem szabad egyből csodát várni. A lila-fehérek új vezetőedzője, Szélesi Zoltán január elején állt munkába, egyelőre tetszik neki, amit lát, de amondó, kellenek a bajnoki mérkőzések ahhoz, hogy reálisan felmérje, hol tart a csapat. Smahulya Ádám interjúja

Bartucz László: Csak erősíti a kettősünket, hogy egy klubban játszunk. Eddig nem lehet panaszunk a magyar kapusok teljesítményére a férfi kézilabda Európa-bajnokságon, Palasics Kristóf és Bartucz László is kiválóan teljesített a csoportmeccseken, utóbbi a pénteki, Svájc elleni első középdöntős mérkőzés előtt elmondta, miért olyan jó köztük az összhang, és miért működik ennyire olajozottan a magyar válogatott védelme. Vincze Szabolcs helyszíni jelentése

Varga Zsolt: Tiszteljük a görögöket, de nyerni szeretnénk. A férfi vízilabda Európa-bajnokságon elődöntős csapatok részvételével tartottak sajtótájékoztatót csütörtök délután a Beogradszka Arénában. Varga Zsolt szerint az emberhátrányos védekezés lehet a kulcs Görögország ellen, amely az első Eb-érmére hajt. Belgrádból Szeleczki Róbert jelentkezett

Nagy Zsolt: A csapatunknak dobogón van a helye! Sok emlékezetes mérkőzést játszott már Nagy Zsolt a Puskás Akadémiával a Paks ellen, a felcsútiak válogatott labdarúgója azt reméli, a szombati rangadó után közelebb kerülhetnek a dobogóhoz. A futballistával Zombori András beszélgetett

Molnár Rajmund célja egészségesen visszatérni a pályára. Súlyos sérülést szenvedett Molnár Rajmund, a Pogon Szczecin 23 éves támadójának elülső keresztszalagja elszakadt, visszatérésére leghamarabb a nyáron lehet számítani – műtétje után vele beszélgettünk. Borsos László írása

Stan Wawrinka negyvenévesen jutott a harmadik körbe az Australian Openen. A svájci veterán nála 19 évvel fiatalabb franciát gyűrt le, a 38 esztendős Novak Djokovics könnyedén vette a második akadályt is. A melbourne-i Grand Slam-versenyről Győri Ferenc tudósított

