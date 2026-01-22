Édesapja halála miatt nem játszott Konaté a Liverpoolban szerdán
Ibrahima Konaté nem lépett pályára az Olympique Marseille ellen a labdarúgó Bajnokok Ligájában szerdán. A Liverpool francia válogatott védője az Instagram-oldalán adott magyarázatot a távollétére.
Amikor Arne Slotot kérdezték Konaté hiányzásáról, a holland vezetőedző elmondta, hogy szomorú családi ok miatt hagyta el a csapatot.
Konaté az Instagram-oldalán megjelent poszttal jelezte, hogy édesapja, Hamady Konaté elhunyt.
Egyelőre még nem lehet tudni, hogy a védő mikor tér vissza, így az sem biztos, hogy Bournemouth elleni szombati bajnokin játszik-e.
Szoboszlai mesteri gólt lőtt, a Liverpool fontos meccset nyert Marseille-ben
A magyar játékos az első félidő hosszabbításában szerzett vezetést csapatának a Vélodrome-ban, majd a hajrában megpecsételődött a franciák sorsa.
Legfrissebb hírek
Szalah egy hónap után játszhat újra a Liverpoolban
Bajnokok Ligája
2026.01.20. 21:08
Ezek is érdekelhetik