Édesapja halála miatt nem játszott Konaté a Liverpoolban szerdán

2026.01.22. 19:57
Fotó: Getty Images
Ibrahima Konaté nem lépett pályára az Olympique Marseille ellen a labdarúgó Bajnokok Ligájában szerdán. A Liverpool francia válogatott védője az Instagram-oldalán adott magyarázatot a távollétére.

 

Amikor Arne Slotot kérdezték Konaté hiányzásáról, a holland vezetőedző elmondta, hogy szomorú családi ok miatt hagyta el a csapatot.

Konaté az Instagram-oldalán megjelent poszttal jelezte, hogy édesapja, Hamady Konaté elhunyt.

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy a védő mikor tér vissza, így az sem biztos, hogy Bournemouth elleni szombati bajnokin játszik-e.

Fotó: Ibrahima Konaté Instagram-oldala
Szoboszlai mesteri gólt lőtt, a Liverpool fontos meccset nyert Marseille-ben

A magyar játékos az első félidő hosszabbításában szerzett vezetést csapatának a Vélodrome-ban, majd a hajrában megpecsételődött a franciák sorsa.

 

 

