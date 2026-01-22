Édesapja halála miatt nem játszott Konaté a Liverpoolban szerdán

Amikor Arne Slotot kérdezték Konaté hiányzásáról, a holland vezetőedző elmondta, hogy szomorú családi ok miatt hagyta el a csapatot.

Konaté az Instagram-oldalán megjelent poszttal jelezte, hogy édesapja, Hamady Konaté elhunyt.

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy a védő mikor tér vissza, így az sem biztos, hogy Bournemouth elleni szombati bajnokin játszik-e.