Gyermeket vár a világ jelenlegi legjobb atlétanője

2026.01.22. 20:22
Sydney McLaughlin-Levrone anyai örömök elé néz (Fotó: Getty Images)
Várandós a négyszeres olimpiai bajnok Sydney McLaughlin-Levrone, a világ jelenlegi legjobb női atlétája.

A 26 éves sztársportoló csütörtökön az Instagram-oldalán jelentette be a hírt. „Te vagy a legnagyobb áldás és már most nagyon szeretünk. Alig várjuk, hogy találkozzunk” – írta McLaughlin-Levrone, aki a bejegyzéshez a férjével közös képeket is mellékelt, amelyeken gyermekük ultrahangképei is láthatók.

Sydney McLaughlin-Levrone a 400 méteres gátfutás királynője. A tokiói és a párizsi olimpián is megnyerte a számot, melynek világcsúcsát többször is megdöntötte, s jelenleg a francia fővárosban elért 50.37 másodperces eredménnyel tartja. Tavaly úgy döntött, a gát helyett a 400 méter síkra koncentrál, melyen szeptemberben megnyerte a tokiói világbajnokságot – a döntőben minden idők második legjobb eredményével, 47.78 másodperccel ért célba, ami csupán 18 századdal marad el a keletnémet Marita Koch 1985-ben felállított világrekordjától. Az amerikai futó összesen négy olimpiai és öt világbajnoki aranyérmet szerzett eddig.

McLaughlin-Levrone így idén nem fog versenyezni, azaz a szeptemberben Budapesten sorra kerülő világdöntőn sem áll majd rajthoz.

 

