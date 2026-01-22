Ismét kiosztották a MOB Fair Play-díjakat, Földes László „Hobo” is a díjazottak között

A TESTNEVELÉSI EGYETEM két és fél éve átadott, impozáns Dr. Koltai Jenő Sportközpontja adott otthont a Fair Play Díjátadó Gálának. Az ünnepségen részt vett többek között Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök, Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, Mocsai Lajos, a TF kuratóriumi elnöke, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára és Stefan Frederiksson svéd diplomata.

„Ha valamikor, akkor napjainkban a sport maradt a modern társadalmat jó irányba befolyásoló egyetlen tényezőként, ennek az erkölcsi eszmeiségét mindenáron meg kell őriznünk – mondta köszöntőbeszédében Kamuti Jenő, a Magyar Fair Play Bizottság elnöke. – Fair play nélkül a sport cirkusszá válik és elveszíti eredeti küldetését. A jó példa a leghatékonyabb eszköz életünk jobbá tételéhez, díjazottaink mindenképp közéjük tartoznak.”

Schmidt Gábor elárulta, hogy a Fair Play Gálára mindig felemelő jönni, mert itt olyan emberekkel találkozik, akiknek a tevékenysége példa lehet mindenkinek, így a feltörekvő generációnak is. Fábián László kiemelte, hogy ezúttal a magyar kultúra napján ünnepeljük azokat a sportembereket, akik maradandó emlékeket alkottak az elmúlt években. „Kamuti Jenő bácsi volt az, aki pontosan 25 éve úgy gondolta, hogy ezt a nagyon fontos dolgot újra életre kell hívni. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb bizottságunkat vezeti, ez az iránytű mindennap a szemünk előtt kell, hogy legyen, bízom benne, hogy még hosszú ideig segíteni tudja a MOB, a magyar sport és a magyar kultúra értékeit” – mondta a MOB-főtitkár.

Mocsai Lajos a TF mottójával kezdte a beszédét: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts!” Ez a mottó olyan mértékű tartást és célfilozófiát adott az egyetemnek, amit a mai napig fontosnak tart gondozni. A sportszerűség, az ellenfél tisztelete, a becsületesség és az önfegyelem fontosságára hívta fel a figyelmet egy nemsokára megjelenő, curlingről szóló könyv példáján szemléltetve.

Sunil Sabharwal, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke online köszöntötte a díjazottakat, mert New York-i tevékenységei miatt nem tudott személyesen megjelenni a gálán. Ezután az olimpiai bajnok birkózót, a „tuskirály” Hegedüs Csabát Németh Szilárd, a Magyar Birkózószövetség elnöke méltatta, akit ugyanúgy életműdíjjal tüntettek ki, mint Füzesséry Gyulát, a kajak-kenu meghatározó alakját, Szabó Lajos sporttörténészt, Szepessy József világbajnok vívót, Szabó Tamás gerelyhajítót, egyben atlétikai szakedzőt, valamint Kovács Gedeont a magyar sísportban elvégzett munkájáért.

Először a fair play cselekedet diplomáit adták át, ezt az elismerést vehette át Kiss-Gebora Bence rövid pályás gyorskorcsolyázó, az Újpest FC korábbi vezetőedzője, Bartosz Grzelak és az NB III-as Dorog mestere, Bekő Balázs, Horváth Dávid úszó és edző, Virág Ninetta kajakozó, Halász Csilla curlingező, majd Horváth Csegő tájfutó ugyanebben a kategóriában trófeát vehetett át.

A sport szolgálatában kategóriában a 32-szeres válogatott, kétszeres Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes vízilabdázó, Katona András mellett Magyar Zoltán labdarúgó-menedzsert – aki úttörő volt a magyar futballmarketing területén –, illetve a tornasport alakját, Hamza Istvánt díjazták. A fair play népszerűsítéséért Balogh Zoltán korábbi cselgáncsozót, az MSÚSZ Gyulai István díjával is elismert Kapáslövés című novelláskötet szerzőjét díjazták. Az élete 27 éven át a judo bűvöletében telt, majd egy magaslati edzőtáborban történt súlyos balesete miatt több mint 30 éve kerekesszékbe kényszerült, és az írásban talált új célt az életének.

Fair play a szabadidősportban diplomát kapott Csacsosz Ayamba Vaszilisz, az FTC tornásza. Földes László Kossuth-díjas magyar bluesénekes, dalszerző, előadóművész és a Hobo Blues Band alapítója közösségformáló tevékenységéért művészeti, Vizi E. Szilveszter korábbi MTA-elnök, orvos, farmakológus és agykutató tudományos díjban részesült.