Csütörtöki sportműsor: Ferencváros–Panathinaikosz az Európa-ligában
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: Sport1)
18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)
18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Porto (portugál)
18.45: Young Boys (svájci)–Olympique Lyon (francia)
18.45: Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)
18.45: Malmö (svéd)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Midtjylland (dán)
21.00: Roma (olasz)–VfB Stuttgart (német)
21.00: Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)
21.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)
21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)
21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)
ANGOL HARMADOSZTÁLY
21.00: Lincoln City–Burton Albion (Tv: Match4)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
17. FORDULÓ
18.30: Al-Kvadszija–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, B-csoport (Kaunas)
17.00: Örményország–Ukrajna
20.00: Litvánia–Csehország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
GOLF
22.00: PGA Tour, The American Express (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
19.00: svéd bajnokság, Frölunda–Skelleftea (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
1. FORDULÓ, I. csoport (HERNING)
15.30: Németország–Portugália (Tv: M4 Sport)
18.00: Spanyolország–Norvégia (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Dánia (Tv: Duna World)
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Sopron Basket–Athinaikosz (görög)
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 24. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–Olympiakosz (görög)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Panathinaikosz (görög)
20.30: Bayern München (német)–Valencia (spanyol)
20.30: Milan (olasz)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia)
21.00: Paris Basketball (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
LOVASSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1012 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Kecskeméti RC-Vegyész RC Kazincbarcika
SÍLÖVÉSZET
18.00: világkupa, férfiak, egyéni, Nové Mesto (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Australian Open, Melbourne
Férfiak, egyes, 2. forduló, páros, 1. és 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló, páros, 1. és 2. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
5.00 körül: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.)–Viktorija Golubic, Ann Li (svájci, amerikai)
VÍVÁS
Kardvilágkupa-verseny, Salt Lake City
18.00: egyéni verseny, nők, selejtező
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
12.45: a 11. helyért, Hollandia–Törökország
15.15: a 9. helyért, Franciaország–Grúzia
18.00: a 7. helyért, Montenegró–Románia
20.30: az 5. helyért, Spanyolország–Horvátország (Tv: Duna World)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Monoki Kálmán
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Túl sok éjszakázással vádolják a Real Madrid sztárját
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Holczer Ádám a vonalban
9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Férfi kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a Ferencváros labdarúgócsapatának nemzetközi kupameccsei a 2025–2026-os idényben
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás. Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Parasport, vendég: Ekler Luca, az Év fogyatékos női sportolója
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Nyelvművelés a sportban – eredményhirdetés Ballai Attilával és Tóth Bélával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kézilabda, interjúk a férfi Európa-bajnokságról Cseszregi Balázstól. Vízilabda, interjúk a férfi Európa-bajnokságról Regős László Páltól
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–Athinaikosz női Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
20.00: Labdarúgás, interjú Esterházy Mártonnal, a Panathinaikosz és a Ferencváros korábbi játékosával
21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Tóth Béla