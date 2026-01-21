Csütörtöki sportműsor: Ferencváros–Panathinaikosz az Európa-ligában

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

18.45: Feyenoord (holland)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: Sport1)

18.45: Fenerbahce (török)–Aston Villa (angol)

18.45: PAOK (görög)–Real Betis (spanyol)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Porto (portugál)

18.45: Young Boys (svájci)–Olympique Lyon (francia)

18.45: Freiburg (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

18.45: Bologna (olasz)–Celtic (skót)

18.45: Malmö (svéd)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Midtjylland (dán)

21.00: Roma (olasz)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Rangers (skót)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–FCSB (román)

21.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Basel (svájci)

21.00: Braga (portugál)–Nottingham Forest (angol)

21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

21.00: Nice (francia)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Lille (francia)

21.00: Utrecht (holland)–Genk (belga)

ANGOL HARMADOSZTÁLY

21.00: Lincoln City–Burton Albion (Tv: Match4)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

17. FORDULÓ

18.30: Al-Kvadszija–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, B-csoport (Kaunas)

17.00: Örményország–Ukrajna

20.00: Litvánia–Csehország

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

GOLF

22.00: PGA Tour, The American Express (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

19.00: svéd bajnokság, Frölunda–Skelleftea (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

1. FORDULÓ, I. csoport (HERNING)

15.30: Németország–Portugália (Tv: M4 Sport)

18.00: Spanyolország–Norvégia (Tv: M4 Sport)

20.30: Franciaország–Dánia (Tv: Duna World)

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Sopron Basket–Athinaikosz (görög)

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 24. FORDULÓ

18.30: Anadolu Efes (török)–Olympiakosz (görög)

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Bayern München (német)–Valencia (spanyol)

20.30: Milan (olasz)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia)

21.00: Paris Basketball (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

LOVASSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1012 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Kecskeméti RC-Vegyész RC Kazincbarcika

SÍLÖVÉSZET

18.00: világkupa, férfiak, egyéni, Nové Mesto (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Australian Open, Melbourne

Férfiak, egyes, 2. forduló, páros, 1. és 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló, páros, 1. és 2. forduló; vegyes páros, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

5.00 körül: Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.)–Viktorija Golubic, Ann Li (svájci, amerikai)

VÍVÁS

Kardvilágkupa-verseny, Salt Lake City

18.00: egyéni verseny, nők, selejtező

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

12.45: a 11. helyért, Hollandia–Törökország

15.15: a 9. helyért, Franciaország–Grúzia

18.00: a 7. helyért, Montenegró–Románia

20.30: az 5. helyért, Spanyolország–Horvátország (Tv: Duna World)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Monoki Kálmán

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Túl sok éjszakázással vádolják a Real Madrid sztárját

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Holczer Ádám a vonalban

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Férfi kézilabda Eb-összefoglaló Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a Ferencváros labdarúgócsapatának nemzetközi kupameccsei a 2025–2026-os idényben

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás. Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Parasport, vendég: Ekler Luca, az Év fogyatékos női sportolója

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Deák Zsigmond, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Nyelvművelés a sportban – eredményhirdetés Ballai Attilával és Tóth Bélával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kézilabda, interjúk a férfi Európa-bajnokságról Cseszregi Balázstól. Vízilabda, interjúk a férfi Európa-bajnokságról Regős László Páltól

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–Athinaikosz női Európa-kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

20.00: Labdarúgás, interjú Esterházy Mártonnal, a Panathinaikosz és a Ferencváros korábbi játékosával

21.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Panathinaikosz Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Tóth Béla