Nemzeti Sportrádió

Sportország: jugoszláv kosárkultúra a magyar palánk alatt

CS. M.CS. M.
2026.02.28. 09:07
null
Címkék
NS-podcast Sportország magyar kosárlabda Rátgéber László
Az egyetlen Euroliga-győztes magyar kosárlabdaedzővel, Rátgéber Lászlóval az újvidéki magyar létről, a jugoszláviai Vietnámról, a Magyarországra költözésről, a pécsi kosárlázról, a válogatottról és a természetes intelligenciáról… Íme, a Sportország legfrissebb része a Nemzeti Sporton!

 

NS-podcast Sportország magyar kosárlabda Rátgéber László
Legfrissebb hírek

Rátgéber László: A csúcsteljesítmény egy gondolkodásmód

Kosárlabda
2026.02.26. 14:18

Dupla Tízes: hol van Vinícius helye a sorban? Keressük a világ legjobb balszélsőjét!

Minden más foci
2026.02.21. 15:22

„Abba akartam hagyni a kosárlabdázást” – Kiss Lenke az 1984-es olimpiai bojkottról

Kosárlabda
2026.02.14. 08:55

Dupla Tízes: ki a világ legjobb csatára jelenleg?

Minden más foci
2026.02.13. 16:34

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik a világ legjobb szabadrúgáslövője?

Angol labdarúgás
2026.02.12. 17:58

Kosárlabda: Rátgéber László szerint nagy eredmény, hogy az NKA három növendéke is bekerült a magyar válogatottba

Kosárlabda
2026.02.10. 22:34

Dupla Tízes: tele magyar főszereplővel – ez történt a téli átigazolási időszakban

Légiósok
2026.02.05. 19:47

NFL: a Super Bowl-párosítás, amivel nyáron még nem számoltunk

Amerikai sportok
2026.01.31. 18:59
Ezek is érdekelhetik