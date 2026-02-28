Sportország: jugoszláv kosárkultúra a magyar palánk alatt
Az egyetlen Euroliga-győztes magyar kosárlabdaedzővel, Rátgéber Lászlóval az újvidéki magyar létről, a jugoszláviai Vietnámról, a Magyarországra költözésről, a pécsi kosárlázról, a válogatottról és a természetes intelligenciáról… Íme, a Sportország legfrissebb része a Nemzeti Sporton!
