NS-képeslap: új öltöző épült a százéves helyén

2026.02.24. 09:04
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Vaskútról érkezett képeslap.

Valamivel több mint százmillió forint állami támogatásból, valamint némi önerőből épült fel a Bács-Kiskun vármegyei bajnokság második vonalában szereplő Bácska SE Vaskút sportöltözője, amelyet tavaly decemberben adtak át.

Az épületegyüttes egy része csaknem százéves, így költséghatékony felújítása már nem volt lehetséges. A 192 négyzetméteres új épület teljes hőszigetelése, egységes tetőszerkezetének kialakítása, valamint korszerű fűtésrendszere hozzájárul a jobb energetikai adottságok eléréséhez. Az akadálymentesített, napelemes rendszerrel ellátott sportöltöző teljes mértékben megfelel napjaink elvárásainak.

Az új épületben a modern kor igényeit kielégítő tisztálkodó és öltözőhelyiségeket, közösségi helyiséget, bírói öltözőt és orvosi szobát alakítottak ki. Az egész sportkomplexum kihasználtságához nagy mértékben hozzájárul a vaskúti labdarúgó-utánpótlás U7-es, U9-es, U11-es, U13-as, U14-es, U16-os és U19-es korosztályos csapata.

A sporttelepet februártól novemberig a Bácska Sportegyesület (BSE), az utánpótlás-csapatok használják leginkább, a tavaszi-nyári időszakban öt hónapon keresztül heti három alkalommal mozgásfejlesztő foglalkozásokat is tartanak, továbbá nyári futballtáborokat is szerveznek.

A beruházás hozzájárult a több mint háromezer lelkes település népességmegtartó erejének fokozásához.

 

