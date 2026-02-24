NS-képeslap: új öltöző épült a százéves helyén

Valamivel több mint százmillió forint állami támogatásból, valamint némi önerőből épült fel a Bács-Kiskun vármegyei bajnokság második vonalában szereplő Bácska SE Vaskút sportöltözője, amelyet tavaly decemberben adtak át.

Az épületegyüttes egy része csaknem százéves, így költséghatékony felújítása már nem volt lehetséges. A 192 négyzetméteres új épület teljes hőszigetelése, egységes tetőszerkezetének kialakítása, valamint korszerű fűtésrendszere hozzájárul a jobb energetikai adottságok eléréséhez. Az akadálymentesített, napelemes rendszerrel ellátott sportöltöző teljes mértékben megfelel napjaink elvárásainak.

Az új épületben a modern kor igényeit kielégítő tisztálkodó és öltözőhelyiségeket, közösségi helyiséget, bírói öltözőt és orvosi szobát alakítottak ki. Az egész sportkomplexum kihasználtságához nagy mértékben hozzájárul a vaskúti labdarúgó-utánpótlás U7-es, U9-es, U11-es, U13-as, U14-es, U16-os és U19-es korosztályos csapata.

A sporttelepet februártól novemberig a Bácska Sportegyesület (BSE), az utánpótlás-csapatok használják leginkább, a tavaszi-nyári időszakban öt hónapon keresztül heti három alkalommal mozgásfejlesztő foglalkozásokat is tartanak, továbbá nyári futballtáborokat is szerveznek.

A beruházás hozzájárult a több mint háromezer lelkes település népességmegtartó erejének fokozásához.