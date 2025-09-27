Mocsi Attila: Csak rajtam múlik, hogy számít-e rám Marco Rossi

„Eléggé akadozik ez az idény egyelőre, mert az első meccsen úgy nézett ki, hogy ismét elnyertem az edző bizalmát, majd egy kis hajlítóprobléma miatt le kellett cserélni. A következő héten nem tudtam vállalni a játékot, a csapat pedig idegenben döntetlent játszott. Ezután elutaztam a válogatottba, ahol nagy örömömre játéklehetőséget kaptam, viszont az első percben aláfordult a bokám, és be is szakadt a belső bokaszalagom, így a második meccsen nem is tudott rám számítani a szövetségi kapitány. Remélem, most már tényleg százszázalékos állapotban vagyok és elkezdhetem gyűjteni a kilencven perceket” – kezdte a Nemzeti Sportrádiónak adott interjúját Mocsi Attila.

A folytatásban szóba került az Írország elleni vb-selejtező, ahol Mocsi a 67. percben lépett pályára Bolla Bendegúz helyett: „Ezt a meccset fogom fel a debütálásnak, hiszen előtte Koszovó ellen játszottam három-négy percet, és sok érdemlegeset nem tudtam hozzátenni. Az egyik szemem sír, a másik nevet, nagyon boldog vagyok, hogy egy vébéselejtezőn kaptam huszonnyolc percet, viszont a sérülésem és a kilencvenharmadik percben kapott gól eléggé szomorúvá tesz.”

„Alapvetően pozitívak voltak a visszajelzések, amit kellett, azt meg tudtam oldani elsőre. Nagyon fájó a kapott gól, de hogy számít-e rám a továbbiakban a szövetségi kapitány, az csak rajtam múlik. Nagyon örülök, hogy megkaptam a lehetőséget, egy lépéssel közelebb kerültem a válogatotthoz” – tette hozzá a Rizespor védője.

„Törökországban megszokott, hogy eléggé sok a játékosmozgás. Sok új futballista érkezett hozzánk, ez látszik az eredményeinken is. De leginkább a játékunk az, ami nagyon akadozik az elmúlt évekhez képest. Sokat kell még dolgoznunk ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, ahol voltunk tavaly vagy tavalyelőtt” – tért át klubcsapata helyzetére Mocsi.

Arról, hogy Törökországban miért foglalkoztatnak gyakran magyar légiósokat, Mocsi így vélekedett: „Nagyon erős a bajnokság. Nem fényezni akarom magam, de az én és Roli (Sallai) jó játékának is köszönhető, hogy vonzóbbak lettek a magyar játékosok” – mondta.

Végezetül a magyar válogatott hátralévő vb-selejtezőiről, konkrétan az örmények elleni októberi összecsapásról beszélt: „Meg kell verni az örményeket. Lehet kifogásokat keresni, hogy ki nem játszik, de az a lényeg, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést.”

A TELJES BESZÉLGETÉST ITT HALLGATHATJA MEG.