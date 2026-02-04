Női kézilabda: orrtörés miatt kihagyás vár az FTC olimpiai bajnok beállójára

Ingtsad a szombathelyi bajnokin sérült meg, miután ütközött az ellenfele térdével.

„Vilde az eset következtében elmozdulással járó orrcsonttörést szenvedett, de helyre lehetett tenni, ezért műtéti beavatkozásra nem volt szükség. A rehabilitáció elején szigorú pihenés vár rá, ezt követően fokozatosan állhat vissza a munkába” – adott tájékoztatást a csapat orvosa, Dr. Keszég Miklós a fradi.hu-nak.

Az utóbbi meccseken Dragana Cvijics is hiányzott beállóban, így az SZKKA ellen Bordás Réka mellett Hársfalvi Júlia is bement időszakonként a falba. Nagy kérdés, Cvijics esetleg vissza tud-e térni még Ingstad kiválása alatt.

„Frusztráló, amikor ilyen történik, de előfordulhat és meg is történt, szóval tovább kell mennünk és még egységesebben dolgozni a célokért. Amikor a dolgok nem a tervek szerint mennek, akkor mutathatja meg igazán a csapat, hogy valójában mennyire erős. Szerintem most jó helyzetben vagyunk, sok energia van a csapaton belül, ezért hiszem, hogy sikerrel vesszük az akadályokat, és hosszú távon talán még hasznos is lehet, hogy ebben a periódusban még több saját nevelésű játékosnak adhatunk lehetőséget” – mondta a csapatot irányító Jesper Jensen még a szombathelyi sajtótájékoztatón.