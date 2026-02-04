Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: orrtörés miatt kihagyás vár az FTC olimpiai bajnok beállójára

N. T.N. T.
Vágólapra másolva!
2026.02.04. 16:47
null
Vilde Ingstad (jobbra) több hétre kidőlt (Fotó: fradi.hu)
Címkék
női kézilabda Vilde Ingstad FTC kézilabda FTC-Rail Cargo Hungaria
A Ferencváros női kézilabdacsapata hivatalos honlapján számolt be róla, hogy orrtörés miatt néhány hetes kihagyás vár olimpiai és világbajnok norvég beállójára, Vilde Ingstadra.

 

Ingtsad a szombathelyi bajnokin sérült meg, miután ütközött az ellenfele térdével.

Vilde az eset következtében elmozdulással járó orrcsonttörést szenvedett, de helyre lehetett tenni, ezért műtéti beavatkozásra nem volt szükség. A rehabilitáció elején szigorú pihenés vár rá, ezt követően fokozatosan állhat vissza a munkába” – adott tájékoztatást a csapat orvosa, Dr. Keszég Miklós a fradi.hu-nak.

Az utóbbi meccseken Dragana Cvijics is hiányzott beállóban, így az SZKKA ellen Bordás Réka mellett Hársfalvi Júlia is bement időszakonként a falba. Nagy kérdés, Cvijics esetleg vissza tud-e térni még Ingstad kiválása alatt. 

„Frusztráló, amikor ilyen történik, de előfordulhat és meg is történt, szóval tovább kell mennünk és még egységesebben dolgozni a célokért. Amikor a dolgok nem a tervek szerint mennek, akkor mutathatja meg igazán a csapat, hogy valójában mennyire erős. Szerintem most jó helyzetben vagyunk, sok energia van a csapaton belül, ezért hiszem, hogy sikerrel vesszük az akadályokat, és hosszú távon talán még hasznos is lehet, hogy ebben a periódusban még több saját nevelésű játékosnak adhatunk lehetőséget” – mondta a csapatot irányító Jesper Jensen még a szombathelyi sajtótájékoztatón. 

 

 

női kézilabda Vilde Ingstad FTC kézilabda FTC-Rail Cargo Hungaria
Legfrissebb hírek

Bejelentette visszavonulását a Győri ETO-val két éve Bajnokok Ligáját nyerő kézilabdázó

Kézilabda
Tegnap, 18:10

Kézilabda: újra megrendezik itthon a nők és a férfiak Szuperkupa-mérkőzését

Kézilabda
Tegnap, 12:23

„Az FTC minden szempontból előrelépést jelent” – Elizabeth Omoregie útja Athéntól Budapestig

Kézilabda
Tegnap, 11:04

A gyengébb kezdés ellenére 17 góllal nyert az FTC a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.02.01. 16:49

Európai kézilabdaligák: Zsembery Viktória hét gólt szerzett

Kézilabda
2026.01.31. 21:41

Sérülése után Laura Glauser készen áll a visszatérésre

Kézilabda
2026.01.30. 09:27

Játékossors: mérkőzés nélkül távozott a DVSC svéd kézilabdázója

Kézilabda
2026.01.29. 19:24

Új kihívás előtt áll a szombathelyi gólkirálynő

Kézilabda
2026.01.29. 17:47
Ezek is érdekelhetik