A Puskás Múzeumban járt a Panathinaikosz delegációja

A görög klub az egyik aranykorát élte akkor, amikor Puskás Ferenc volt a csapat vezetőedzője: a legendás szakember irányításával az együttes megnyerte a görög bajnokságot, 1971-ben pedig a BEK-ben (Bajnokcsapatok Európa-kupája) bejutott a döntőbe. Ez az időszak a mai napig meghatározó része a Panathinaikosz identitásának, és különleges hidat képez a magyar és a görög futballkultúra között.

A delegációt Bíró Péter, az NSÜ elnök-vezérigazgatója köszöntötte. A múzeumlátogatás és stadiontúra előtt kiemelte, hogy az aréna lesz a helyszíne a Bajnokok Ligája idei döntőjének, s erre Magyarország nagyon büszke. A vendégek egy Puskás-portrét és egy labdarúgót ábrázoló domborművet hoztak ajándékba, az NSÜ pedig díszcsomagolású magyar zászlókat adott a vendégeknek.

„Puskás összeköti a két országot. Klubunknál legendának számít, nemcsak szakmailag, hanem emberként is. Igazi alázatos sportemberként él az emlékezetünkben. Nem csak a futballra, az egész görög sportra hatással volt, emblematikus figura. Ha valaki belép az edzőközpontunkba, az első, amit meglát, Puskás Ferenc arcképe” – fogalmazott Leonidasz Bucikarisz, a Panathinaikosz alelnöke, kiemelve, hogy az egyesület a magyar szakember irányításával érte el története egyik legnagyobb sikerét. Emellett az új stadiont építő klubnál ezt az eseményt is felhasználják tapasztalatgyűjtésre.

„Nagyon modern stadion lesz. A látogatásunk egyik célja, hogy eszmét cseréljünk, hiszen mi is tervezünk egy nagy múzeumot az arénán belül, amely bemutatja a sportot az ókortól napjainkig. Ötleteket gyűjtünk a Puskás Stadionban és Múzeumban” – mondta.

A Ferencváros és a Panathinaikosz 21 órától csap össze a Groupama Arénában az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!