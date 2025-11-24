Nemzeti Sportrádió

Belgium: hetedszer is kikaptak, menesztették a volt NB I-es játékost

2025.11.24. 09:40
Stef Wils 15 forduló után megkapta a felmondólevelét (Fotó: Getty Images)
A belga labdarúgó-bajnokságban szereplő Royal Antwerp FC saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy menesztette Stef Wils vezetőedzőt.

Stef Wils pályafutása végén szerepelt az NB I-ben, 2015 és 2018 között a Haladást erősítette, 80 NB I-es meccsen hétszer is eredményes volt. Testvére, Thomas is eltöltött egy idényt a szombathelyieknél.

Wilst, aki edzőként csak az antwerpenieknél dolgozott különféle beosztásokban, a nyáron nevezték ki az első csapat élére. Ám a Royal a várakozáson alul szerepel, az eddigi 15 bajnokijából hetet elveszített, és csak három győzelme van. Az addig még nyeretlen Dender elleni hazai 2–1-es vereség után a vezetőség Wils menesztése mellett döntött, ugyanis a 2022–2023-ban bajnokságot nyerő csapat csak a 14. helyen áll.

Ameddig nem találják meg az új edzőt, Wils segítői vezetik az edzéseket – áll a klub közleményében.

 

 

