Ukrán játékvezető a Ferencváros csütörtöki El-mérkőzésén

Az UEFA két nappal a mérkőzés előtt jelöli ki a nemzetközi kupamérkőzések játékvezetőit, és az európai szövetség kedden nyilvánosságra hozta, hogy a Ferencváros–Panathinaikosz meccsen Mikola Balakin fújja a sípot.

A 37 éves ukrán játékvezető az elit mögötti keret tagja, és már a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott.

Balakin a mostani idényben a BL-ben nem, az El-ben viszont két mérkőzést fújt ősszel, összesen hat mérkőzése van a második számú kupasorozatban.

Magyar klubcsapatnak még nem vezetett, a magyar U17-es válogatottnak viszont a 2019-es Európa-bajnokságon fújt, amikor a mieink 2–1-re legyőzték Izlandot.

Balakin munkáját Olekszandr Berkut és Viktor Matyas segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető Vitalij Romanov lesz. A videobíró Denisz Surman, segítője Dmitro Pancsisin lesz. Munkájukat a francia Pascal Garibian ellenőrzi.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: Ferencvárosi TC–Panathinaikosz (görög) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!