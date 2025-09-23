Nemzeti Sportrádió

Mesterhármas döntött: a Pyramids reménykedhet, hogy megmérkőzik a PSG-vel

2025.09.23.
A Pyramids játékosai a kedden elhódított trófeával (Fotó: Getty Images)
Az egyiptomi Pyramids FC is ott lesz a labdarúgó FIFA Interkontinentális Kupa decemberi végjátékában, miután a múlt héten az új-zélandi Auckland Cityt (3–0), majd kedd este Dzsiddában a szaúd-arábiai Al-Ahlit is legyőzte (3–1).

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a döntővel együtt négy szakaszra osztotta az Interkontinentális Kupát: a bevezetőben említett két mérkőzés alkotta az elsőt.

AFRIKA, ÁZSIA ÉS A CSENDES-ÓCEÁNIAI TÉRSÉG KUPÁJA
(FIFA African-Asian-Pacific Cup)

Az Afrikai Bajnokok Ligáját megnyerő egyiptomi Pyramids FC Óceánia bajnokát, az új-zélandi Auckland City FC-t szeptember 14-én 3–0-ra legyőzte Kairóban, így jogot szerzett arra, hogy összecsapjon Ázsia bajnokával, az Al-Ahlival.

A kedd esti dzsiddai meccs hőse a kongói Fiston Mayele volt, mindhárom Pyramids-gólt ő szerezte (21., 71. és 75. perc), a szaúdiak részéről Ivan Toney talált be büntetőből a 45. percben.

 A FOLYTATÁS 

AMERIKAI DERBI
(FIFA Derby of the Americas)

3. mérkőzés: a CONCACAF Bajnokok Kupáját idén megnyerő mexikói Cruz Azul lesz az egyik fél, a másik pedig a dél-amerikai sorozat, a november végéig tartó idei Libertadores-kupa győztese. A december 10-ei mérkőzés győztese megkapja a trófeát, és továbbjut.

A KIHÍVÓK KUPÁJA
(FIFA Challenger Cup)

4. mérkőzés: a Pyramids FC és a 3. mérkőzés győztese vívja december 13-án. A nyertes gazdagabb lesz egy trófeával, és jogot szerez arra, hogy megmérkőzzön a FIFA Interkontinentális Kupáért.

DÖNTŐ

5. mérkőzés: a 4. meccs nyertese az UEFA Bajnokok Ligája legutóbbi győztesével, a Paris Saint-Germainnel mérkőzik meg december 17-én a fődíjért, a FIFA Interkontinentális Kupáért.

A 3., a 4. és az 5. mérkőzés később kijelölendő semleges helyszínen lesz.

A FIFA Interkontinentális Kupának ez a második kiadása (a tavalyit a Real Madrid nyerte meg), de tulajdonképpen sok évtizedes hagyományt követ: előzményének tekinthető az európai és a dél-amerikai bajnokcsapat Interkontinentális Kupája (1960–2004), valamint a 2000 és 2023 között létező eredeti, évente megrendezett klubvilágbajnokság, amelyet az idén váltott fel a 32 csapatos, a tervek szerint négyévente sorra kerülő klub-vb.

 

