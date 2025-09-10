Nemzeti Sportrádió

A FIFA véglegesítette az Interkontinentális Kupa menetrendjét, a PSG-t biztosan felvonultató döntő december 17-én lesz

2025.09.10. 18:21
A tavalyi katari döntő után a Real Madrid ünnepelt, 3–0-ra legyőzte a mexikói Pachucát (Fotó: Getty Images)
FIFA PSG Interkontinentális Kupa Interkontinentális-kupa
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerdán közölte, hogy a hatcsapatos, ötmérkőzéses FIFA Interkontinentális Kupa idei kírása szeptember 14-én kezdődik Kairóban, és december 17-én, egyelőre nem kiválasztott helyszínen zárul a döntővel. A hat kontinentális sorozat bajnoka számára kiírt sorozat két időszakban és négy címért zajlik.

AFRIKA, ÁZSIA ÉS A CSENDES-ÓCEÁNIAI TÉRSÉG KUPÁJA
(FIFA African-Asian-Pacific Cup)

1. mérkőzés (playoff): az Afrikai Bajnokok Ligáját megnyerő egyiptomi Pyramids FC Óceánia bajnokát, az új-zélandi Auckland City FC-t fogadja szeptember 14-én Kairóban. A győztes továbbjut.

2. mérkőzés (döntő): az előző csata győztese a szaúd-arábiai Al-Ahli vendége lesz szeptember 23-án Dzsiddában. A győztes megkapja a kupát, és továbbjut az Interkontinentális Kupa decemberi szakaszába, amelynek három mérkőzését egy egyelőre nem megnevezett, a tervek szerint semleges helyszínen játsszák majd le.

AMERIKAI DERBI
(FIFA Derby of the Americas)

3. mérkőzés: a CONCACAF Bajnokok Kupáját idén megnyerő mexikói Cruz Azul lesz az egyik fél, a másik pedig a dél-amerikai sorozat, a november végéig tartó idei Libertadores-kupa győztese. A december 10-ei mérkőzés győztese megkapja a trófeát, és továbbjut.

A KIHÍVÓK KUPÁJA
(FIFA Challenger Cup)

4. mérkőzés: a 2. és a 3. mérkőzés győztese vívja december 13-án. A nyertes gazdagabb lesz egy trófeával, és jogot szerez arra, hogy megmérkőzzön a FIFA Interkontinentális Kupáért.

DÖNTŐ

5. mérkőzés: a 4. meccs nyertese az UEFA Bajnokok Ligája legutóbbi győztesével, a Paris Saint-Germainnel mérkőzik meg december 17-én a fődíjért, a FIFA Interkontinentális Kupáért.

A FIFA Interkontinentális Kupának ez lesz a második kiadása (a tavalyit a Real Madrid nyerte meg), de tulajdonképpen sok évtizedes hagyományt követ: előzményének tekinthető az európai és a dél-amerikai bajnokcsapat Interkontinentális Kupája (1960–2004), valamint a 2000 és 2023 között létező eredeti, évente megrendezett klubvilágbajnokság, amelyet az idén váltott fel a 32 csapatos, a tervek szerint négyévente sorra kerülő klub-vb.

 

